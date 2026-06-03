به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی «عبدالله جوادی آملی» از مراجع تقلید شیعه با اشاره به حضور مردم در صحنه، گفتند: مردم با حضور خودشان در صحنهها، وظیفه خودشان را انجام دادند، اما انتظار دارند تا مسئولین نیز با مشکلات اقتصادی همچون اختلاس نجومی و احتکار مبارزه کنند و در این راه به وظایف خودشان عمل کنند.
ایشان در دیدار با محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور و هیئت همراه، یاد امام راحل و رهبر شهید را گرامی داشت و با تأکید بر ضرورت عمل به وظایف فردی و اجتماعی در نظام امامت و امت، اظهار کردند: هر کدام از دولت و ملت باید وظایف خود را بدانند و بدان عمل کنند، آن کار عمومی که همه ما باید بدانیم این است که ما با دشمنی طرف هستیم که ﴿لا تزال تطلع علی خائنة منهم﴾ هر روز نقشه می کشد، باید بدانیم که دشمنی آمریکا و اسراییل، انکارناپذیر است لذا اگر میخواهید با این دشمنان، مذاکره کنید و دست بدهید باید انگشتان دست خود رابشمرید.
معظمله با اشاره به توصیههای بزرگان فقه بیان کردند: در متون دینی و فقهی آمده است که جوانان باید به گونهای تربیت شوند که اوقات خود را یا در مسیر علمآموزی و یا در مسیر جنگ و آمادگی برای دفاع صرف کنند. بر اساس این توصیهها، انسان باید یا در مسیر علم و آگاهی و فهم گام بردارد و یا خود را برای جنگ و دفاع از ارزشها آماده سازد.
آیتالله جوادی آملی سپس به وظایف دولت و ملت اشاره کردند و گفتند: در نظام امامت و امت، سه ماموریت مهم هست که باید انجام شود، یکی جهل زدایی، یکی جهالت زدایی و دیگری جاهلیت زدایی.
ایشان وظایف هر کدام از نهادها در مقابل این سه ماموریت مهم را برشمردند و بیان کردند: «جهلزدایی» وظیفه اصلی و رسمی حوزههای علمیه و دانشگاهها است که باید جامعه را عالم کنند، «جهالتزدایی» بر عهده مساجد، هیئتهای مذهبی، حسینیهها و مراکز فرهنگی است که این مراکز باید اخلاق، همدلی، تقوا و پرهیز از اختلاف را در جامعه تقویت کنند.
معظمله در ادامه جاهلیت زدایی را وظیفه رسمی دولت در نظام امامت و امت دانستند و گفتند: «جاهلیتزدایی» از وظایف رسمی دولت در نظام امامت و امت است، مقابله با جریانهای سلطهگر، زورگو، ظالم و مستکبر جهانی که امنیت و آرامش ملتها را تهدید میکنند، در این بخش قرار میگیرد، این حادثه میناب و امثال آن، جهل و جهالت نبود، بلکه جاهلیت بود و وظیفه دولت و حکومت، جاهلیت زدایی و مقابله با استکبار و ظالمین است.
ایشان با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی در برابر قدرتهای جهانی تصریح کردند: بسیاری از رخدادها و پیروزیهای بزرگ انقلاب اسلامی بر اساس محاسبات عادی و مادی قابل تبیین نیست و نشانههایی از امدادهای الهی در آنها مشاهده میشود.
آیت الله جوادی آملی با یادآوری فداکاریهای رزمندگان و شهدای دفاع مقدس گفتند: جوانانی بودند که در سختترین شرایط، برای دفاع از کشور و ارزشهای اسلامی جان خود را فدا کردند. ایثار و ازخودگذشتگی این عزیزان سرمایه عظیم ملت ایران است و همه ما در برابر آنان مسئول هستیم، اینکه ما در مقابل شهید تهرانی مقدم و امثال آن میگوییم سلام الله علیه، برای همین است، که این رزمندگان به یاری امام زمان خودشان اقدام کرده و آبرو، امنیت و ناموس یک کشور را با این موشک و این اقتدار حفظ کردند.
معظمله با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفتند: با توکل بر خداوند متعال، حفظ وحدت و انجام وظایف، پیروزی نظام اسلامی قطعی است و هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد. البته این موفقیت نیازمند مقاومت، هوشیاری و مراقبت دائمی از ارزشهای الهی و انقلابی است.
این مرجع تقلید همچنین برای موفقیت مسئولان کشور، از جمله رئیسجمهور و اعضای دولت، دعا کردند و خواستار حفظ انسجام ملی شدند.
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