به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه صهیونیستی «زمان اسرائیل» گزارش داد که این تخلف امنیتی در میان نیروهای ذخیره گردان ۶۹۹ وابسته به تیپ چتربازان ارتش رژیم صهیونیستی کشف شده است.
بر اساس این گزارش، این نیروها بدون دریافت مجوز از فرماندهی، سیمکارتهای الکترونیکی لبنانی تهیه کرده و از آنها برای برقراری تماس و تبادل پیام، از جمله در گروههای عملیاتی و محرمانه واتساپ، استفاده کردهاند.
این رسانه، ماجرا را فراتر از یک تخلف انضباطی دانسته و تأکید کرده است که استفاده از خطوط ارتباطی متعلق به لبنان از سوی نظامیان صهیونیست، پرسشهای جدی درباره نحوه دسترسی آنان به این سیمکارتها و هویت افرادی که این خدمات را در اختیارشان قرار دادهاند، ایجاد کرده است.
همچنین این موضوع میتواند از منظر امنیتی، مخاطراتی برای فعالیتهای میدانی ارتش رژیم صهیونیستی به همراه داشته باشد.
بر اساس این گزارش، منابع آگاه احتمال دادهاند که این حادثه نخستین مورد از این دست نبوده و شمار زیادی از نیروهای این گردان در این اقدام مشارکت داشتهاند.
به نوشته «زمان اسرائیل»، استفاده از سیمکارتهای خریداریشده از کشوری که رژیم صهیونیستی آن را «دشمن» میخواند، میتواند امنیت ارتباطات عملیاتی نیروهای حاضر در میدان را با چالشهای جدی مواجه کند و به یکی از رسواییهای امنیتی ارتش این رژیم تبدیل شود.
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