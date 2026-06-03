توقف پروازها در بحرین، کویت و امارات

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های عربی از توقف کامل فعالیت فرودگاه‌ها و تمام پروازها در بحرین، کویت و امارات متحده عربی به دنبال وقوع حملات هوایی خبر دادند.

در پی وقوع حملات هوایی بامداد امروز چهارشنبه، فرودگاه‌های بحرین، کویت و امارات متحده عربی به طور کامل تعطیل و تمام پروازهای ورودی و خروجی متوقف شد.

رسانه‌های عربی گزارش دادند که پروازها در فرودگاه بین‌المللی بحرین، فرودگاه بین‌المللی کویت و فرودگاه‌های دبی و ابوظبی تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

بر اساس این گزارش‌ها، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آژیرهای هشدار در چندین شهر این کشورها به صدا درآمد و سامانه‌های پدافندی برای مقابله با حملات هوایی فعال شدند.

شرکت‌های هواپیمایی منطقه از جمله امارات، فلای دبی، ایرعربیا و کویت ایرویز در بیانیه‌های جداگانه‌ای از مسافران خواستند تا از مراجعه به فرودگاه‌ها خودداری کرده و برای دریافت اطلاعات تکمیلی با مراکز تماس شرکت‌ها ارتباط برقرار کنند.

بامداد امروز پس از نقض آتش‌بس توسط آمریکا با حمله به یک نفتکش ایرانی، پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه زیر آتش ایران قرار گرفت.

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