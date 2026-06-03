افزایش تعداد "اسرای جنگ رمضان" در بحرین / موج جدید بازداشت شیعیان بحرین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بازداشت های جدید، آل خلیفه با یورش به منازل روحانیون، مداحان و فعالان بحرینی تا کنون حداقل ۱۱ شهروند بحرینی بازداشت شده اند که این تعداد رو به افزایش است.

با آغاز جنگ اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، رژیم بحرین اقدام به بازداشت شهروندان شیعه این کشور که به هر نوعی با ایران و مردم آن ابراز همدردی و همبستگی نموده و جنگ را محکوم نموده اند کرده است که تعداد بازداشت شدگان تاکنون به بیش از ۳۰۰ نفر رسیده که در بین آنها نام زنان و کودکان نیز دیده میشود و یک تن از افراد بازداشت‌ شده نیز در زیر شکنجه برای اخذ اعتراف علیه جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسبده است.

حکومت بحرین این افراد را به اتهامات دروغینی چون خیانت به وطن و جاسوسی برای نظام ایران و یا نشر تفکر ولایت فقیه محکوم می نماید.

گفتنی است که اغلب این افراد تنها بعلت ابراز شادی از ضربات ایران به پایگاه های آمریکا در ایران و یا عزاداری برای رهبر شهید امت "حضرت آیت الله خامنه ای" و یا نوشتن یک جمله در فضای مجازی در حمایت از ایران بازداشت شده و به مجازات های سنگینی مثل حبس ابد و اعدام محکوم می گردند.

پیش از این جمعیت الوفاق بحرین -بزرگترین جریان معارض مخالفِ آل خلیفه- با محکومیت این اقدامات انتقام جویانه، کینه توزانه و غیر قانونی آل خلیفه این شیعیان بازداشت شده را "اسرای جنگ رمضان" نامید.

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