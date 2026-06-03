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افزایش تعداد "اسرای جنگ رمضان" در بحرین / موج جدید بازداشت شیعیان بحرین

۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹
کد مطلب: 1821987
افزایش تعداد "اسرای جنگ رمضان" در بحرین / موج جدید بازداشت شیعیان بحرین

نیروهای امنیتی آل خلیفه از نیمه شب گذشته تا بدین لحظه موج جدیدی از بازداشت شیعیان این کشور را آغاز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بازداشت های جدید، آل خلیفه با یورش به منازل روحانیون، مداحان و فعالان بحرینی تا کنون حداقل ۱۱ شهروند بحرینی بازداشت شده اند که این تعداد رو به افزایش است.

با آغاز جنگ اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، رژیم بحرین اقدام به بازداشت شهروندان شیعه این کشور که به هر نوعی با ایران و مردم آن ابراز همدردی و همبستگی نموده و جنگ را محکوم نموده اند کرده است که تعداد بازداشت شدگان تاکنون به بیش از ۳۰۰ نفر رسیده که در بین آنها نام زنان و کودکان نیز دیده میشود و یک تن از افراد بازداشت‌ شده نیز در زیر شکنجه برای اخذ اعتراف علیه جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسبده است.

حکومت بحرین این افراد را به اتهامات دروغینی چون خیانت به وطن و جاسوسی برای نظام ایران و یا نشر تفکر ولایت فقیه محکوم می نماید.

گفتنی است که اغلب این افراد تنها بعلت ابراز شادی از  ضربات ایران به پایگاه های آمریکا در ایران و یا عزاداری برای رهبر شهید امت "حضرت آیت الله خامنه ای" و یا نوشتن یک جمله در فضای مجازی در حمایت از ایران بازداشت شده و به مجازات های سنگینی مثل حبس ابد و اعدام محکوم می گردند.

پیش از این جمعیت الوفاق بحرین -بزرگترین جریان معارض مخالفِ آل خلیفه-  با محکومیت این اقدامات انتقام جویانه، کینه توزانه و غیر قانونی آل خلیفه این شیعیان بازداشت شده را "اسرای جنگ رمضان" نامید.

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