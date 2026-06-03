به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی استعفای فوری «یسرائیل شومر» رئیس اداره عملیات ارتش را پس از انجام تحقیقاتی از او به اتهام ارتکاب تخلفات اخلاقی که به پایان دوران خدمتش منجر شد، تایید کرد.

سخنگوی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «یسرائیل شومر» از «اسحاق کوهن» رئیس مرکز عملیات ارتش به دلایلی که آنها را «شخصی» اعلام کرد، درخواست پایان خدمت و بازنشستگی از ارتش را کرد.

طبق گزارش سایت شبکه خبری «المیادین»، «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بلافاصله با درخواست بازنشستگی و کناره‌گیری فوری او از سمتش موافقت کرد و سرهنگ «الف»، رئیس اداره برنامه‌ریزی به شکل موقت وظایف او را بر عهده گرفت.

این استعفا همزمان با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های عبری درباره دلایل این تصمیم انجام شد. برخی خبرنگاران نظامی در این رابطه اعلام کردند که شومر توسط اداره تحقیقات جنایی پلیس نظامی (متساح) به اتهام ارتکاب تخلفات اخلاقی با سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه خود در نقض دستورات ارتش و به طور مشخص به اتهام «ایجاد رابطه‌ای شامل سوءاستفاده از قدرت همراه با یکی از زیردستان» مورد بازجویی قرار گرفته است.

انتشار این خبر برای محافل نظامی رژیم صهیونیستی غافلگیرکننده بود چراکه شومر در مرکز فعالیت‌های عملیاتی مشغول به کار بود و طبق گزارش رسانه‌های عبری، او یکی از نامزدهای اصلی ارتقاء به درجه سرلشکری ​​بوده است.

به گفته خبرنگاران نظامی، شومر به تازگی به عنوان یکی از نامزدهای اصلی تصدی سمت ریاست دوره آتی اداره نیروی انسانی (AKA) یا فرمانده فرماندهی مرکزی مطرح شده بود، علاوه بر این او نامزد سمت دبیر نظامی نخست وزیر این رژیم بود و به همین دلیل نیز تاکنون دبیر نظامی نخست وزیر رژیم صهیونیستی انتخاب نشده است.

با وجود اینکه اتهام‌های مطرح شده بسیار جدی هستند اما سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ترجیح داد در این مقطع درباره جزئیات این پرونده اظهارنظر نکند.

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