فائو درباره افزایش دما و کمبود آب در افغانستان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در گزارش تازه اقلیمی و کشاورزی خود برای ماه ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که افغانستان در ماه جاری بارشهایی نزدیک به سطح عادی را تجربه خواهد کرد، اما دمای هوا در بیشتر مناطق این کشور بالاتر از میانگین فصلی خواهد بود.
فائو هشدار داده که این افزایش دما همراه با کاهش منابع آبی، فشار بیشتری بر محصولات تابستانه، دامها و مراتع وارد خواهد کرد. با این حال، بر اساس ارزیابیهای موجود، انتظار نمیرود محصولات کشاورزی بهصورت گسترده دچار خسارت شوند و چشمانداز کلی برداشت همچنان مثبت ارزیابی شده است.
کارشناسان معتقدند گرمای بالاتر از حد معمول میتواند نیاز آبی در صنعت کشاورزی را افزایش دهد و کیفیت علوفه را در برخی مناطق، بهویژه استانهای با کمبود آب، کاهش دهد. بارشهای شدید محلی نیز خطر سیلاب ناگهانی و بارش تگرگ را در شمالشرق، شرق و جنوبشرق افغانستان بالا میبرد.
افغانستان بهعنوان یکی از کشورهای آسیبپذیر در برابر تغییرات اقلیمی شناخته میشود. خشکسالیهای پیدرپی سالهای اخیر، کاهش بارندگی و افزایش دما تأثیرات جدی بر بخش زراعت و دامداری گذاشته است. با توجه به وابستگی بخش عمده جمعیت به کشاورزی و دامداری، هرگونه تغییر آبوهوایی میتواند پیامدهای اقتصادی و غذایی قابلتوجهی برای مردم این کشور به همراه داشته باشد.
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