ستایش فرستاده آمریکا از گام عراق برای انحصار سلاح در دست دولت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تام باراک شامگاه سه‌شنبه در پیامی در شبکه «ایکس» با تبریک به علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد این اقدام می‌تواند سنگ‌بنای حکمرانی نوین مبتنی بر بازیابی حاکمیت و تقویت ثبات باشد. او همچنین از گروه‌هایی که تصمیم به تحویل سلاح‌های خود به دولت گرفته‌اند قدردانی کرد و این روند را آغاز مسیری تازه برای بازسازی نهادهای دولتی و تحکیم نظم در عراق خواند.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که «چارچوب هماهنگی» به نخست‌وزیر اختیار داد تصمیمات لازم برای حفظ منافع عالی کشور را اتخاذ کند و از طرح حصر سلاح و جداسازی «هیئت الحشد الشعبی» از چارچوب‌های سیاسی و حزبی حمایت کرد. در همین راستا، «عصائب اهل الحق» و «کتائب امام علی» از تشکیل کمیته‌هایی برای سامان‌دهی، ثبت و تحویل سلاح‌ها خبر داده‌اند و مقتدی صدر نیز پیش‌تر از جداسازی «سرایا السلام» از جریان سیاسی خود و الحاق آن به دولت حمایت کرده بود.

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