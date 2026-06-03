کتائب امام علی(ع) اقدامات خود برای انحصار سلاح در دست حکومت را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتائب امام علی (ع) از گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق امروز سه‌شنبه تصمیم خود برای قطع ارتباط با الحشد الشعبی و آغاز اقدامات برای انحصار سلاح در دست دولت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این گروه مقاومت عراقی، تصمیم خود را در راستای تمایل ملی و تصمیم چارچوب هماهنگی عنوان و تاکید کرد که به این خاک پاک و دفاع از آن در همه میادین پایبند است.

کتائب امام علی علیه السلام اعلام کرد که میدان امروز نبرد بنا نهادن کشوری قوی و مقتدر و دارای حاکمیت بر اراضی و حریم هوایی خود و یکپارچه است.

این گروه عراقی اشاره کرد که مسئولیت آن امروز انحصار سلاح در دست حکومت، تقویت نهاد امنیتی و گسترش سلطه قانون است.

روز گذشته چارچوب هماهنگی در نشستی با حضور علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق حمایت خود از انحصار سلاح در دست حکومت را اعلام کرد

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

