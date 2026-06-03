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کتائب امام علی(ع) اقدامات خود برای انحصار سلاح در دست حکومت را آغاز کرد

۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰
کد مطلب: 1821918
کتائب امام علی(ع) اقدامات خود برای انحصار سلاح در دست حکومت را آغاز کرد

کتائب امام علی علیه السلام از گروه‌های مقاومت عراقی تصمیم خود برای انحصار سلاح در دست حکومت را اعلام کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  کتائب امام علی (ع) از گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق امروز سه‌شنبه تصمیم خود برای قطع ارتباط با الحشد الشعبی و آغاز اقدامات برای انحصار سلاح در دست دولت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این گروه مقاومت عراقی، تصمیم خود را در راستای تمایل ملی و تصمیم چارچوب هماهنگی عنوان و تاکید کرد که به این خاک پاک و دفاع از آن در همه میادین پایبند است.

کتائب امام علی علیه السلام اعلام کرد که میدان امروز نبرد بنا نهادن کشوری قوی و مقتدر و دارای حاکمیت بر اراضی و حریم هوایی خود و یکپارچه است.

این گروه عراقی اشاره کرد که مسئولیت آن امروز انحصار سلاح در دست حکومت، تقویت نهاد امنیتی و گسترش سلطه قانون است.

روز گذشته چارچوب هماهنگی در نشستی با حضور علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق حمایت خود از انحصار سلاح در دست حکومت را اعلام کرد
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