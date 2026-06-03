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عراقچی: روابط تهران ـ باکو در مسیر توسعه و پیشرفت است

۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴
کد مطلب: 1821931
عراقچی: روابط تهران ـ باکو در مسیر توسعه و پیشرفت است

وزیر امور خارجه ایران در پیامی به همتای آذربایجانی خود به مناسبت روز استقلال جمهوری آذربایجان اشاره کرد که روابط دو کشور که ریشه در ارزش‌های عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی دو ملت مسلمان دارد، در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه ایران در پیامی به همتای آذربایجانی خود به مناسبت روز استقلال جمهوری آذربایجان اشاره کرد که روابط دو کشور که ریشه در ارزش‌های عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی دو ملت مسلمان دارد، در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در پیامی  خطاب به جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به مناسبت روز استقلال این کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان همواره روابط دوستانه‌ای مبتنی بر احترام متقابل داشته‌اند که ریشه در ارزش‌های عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملت همسایه و مسلمان دارد.

وزیر امور خارجه ایران گفت: خوشبختانه رهبران هر دو کشور همواره برای تحقق آرمان‌ها و خواسته‌های ملت‌های خود تلاش خستگی‌ناپذیری کرده‌اند و در نتیجه، روابط روز به روز بیشتر در مسیر توسعه و پیشرفت پیش رفته است.

او افزود: با خرسندی یادآور می‌شوم که این روند پویای توسعه، بیش از پیش تقویت شده و شتاب می‌گیرد و موضوعات و منافع مشترک را در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در بر می‌گیرد.

وزیر امور خارجه ایران همچنین برای دولت و مردم جمهوری آذربایجان آرزوی خیر، شادی و سربلندی کرد.

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