عراقچی: روابط تهران ـ باکو در مسیر توسعه و پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه ایران در پیامی به همتای آذربایجانی خود به مناسبت روز استقلال جمهوری آذربایجان اشاره کرد که روابط دو کشور که ریشه در ارزشهای عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی دو ملت مسلمان دارد، در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در پیامی خطاب به جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به مناسبت روز استقلال این کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان همواره روابط دوستانهای مبتنی بر احترام متقابل داشتهاند که ریشه در ارزشهای عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملت همسایه و مسلمان دارد.
وزیر امور خارجه ایران گفت: خوشبختانه رهبران هر دو کشور همواره برای تحقق آرمانها و خواستههای ملتهای خود تلاش خستگیناپذیری کردهاند و در نتیجه، روابط روز به روز بیشتر در مسیر توسعه و پیشرفت پیش رفته است.
او افزود: با خرسندی یادآور میشوم که این روند پویای توسعه، بیش از پیش تقویت شده و شتاب میگیرد و موضوعات و منافع مشترک را در سطوح دوجانبه، منطقهای و بینالمللی در بر میگیرد.
وزیر امور خارجه ایران همچنین برای دولت و مردم جمهوری آذربایجان آرزوی خیر، شادی و سربلندی کرد.
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