تجلیل از خادمان ازدواج و جوانی جمعیت در گیلان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _نشست تجلیل از خادمین امر ازدواج و جوانی جمعیت صبح امروز چهارشنبه، 13 خرداد 1405 با حضور مسئولان، فعالان حوزه جوانان، نمایندگان دستگاههای اجرایی و اصحاب رسانه در ادارهکل ورزش و جوانان استان گیلان برگزار شد.
در این مراسم، جهانبخش آرمان، مدیرکل ورزش و جوانان گیلان با تأکید بر پویایی و زنده بودن انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی همچون چشمهای جوشان، زنده و پویاست و به برکت مجاهدت رزمندگان و خون پاک شهدا، امروز در معادلات سیاسی و نظامی منطقه و جهان نقشآفرینی میکند.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: بدون تعارف، همه دستاوردها و موفقیتهای کشور مرهون ایثارگری رزمندگان و خون مطهر شهدایی است که برای عزت و اقتدار ایران اسلامی جانفشانی کردند.
آرمان همچنین با تبریک دهه امامت و ولایت، افزود: اگر امروز به زندگی در کشوری اسلامی و برخوردار از نظام مبتنی بر آموزههای دینی افتخار میکنیم، این افتخار به برکت فرهنگ امامت و ولایت است. جمهوری اسلامی ایران درونمایه و هویت خود را از آموزههای دین مبین اسلام و سیره اهل بیت (ع) گرفته و همواره به این داشتههای ارزشمند دینی و اسلامی میبالد.
مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم و فعالان حوزه ازدواج و جوانی جمعیت، از پیگیری ویژه موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج در استان خبر داد و گفت: روز گذشته در جلسه شورای سیاستگذاری بانکهای استان به ریاست استاندار گیلان، عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشهای مناسبی از روند پرداختها ارائه شد.
وی با اشاره به وجود 4075 متقاضی در صف دریافت وام ازدواج در استان، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جمعیتی گیلان و قرار گرفتن استان در زمره استانهای دارای میانگین سنی بالا، از استاندار محترم درخواست شد پرداخت تسهیلات ازدواج به عنوان یک اولویت ویژه در دستور کار بانکها قرار گیرد.
آرمان ادامه داد: خوشبختانه استاندار گیلان نیز دستور دادند که پرداخت وام ازدواج در اولویت بانکها قرار گیرد تا بتوانیم زمان انتظار متقاضیان را به حداقل ممکن برسانیم. این تصمیم میتواند نقطه عطف مهمی در حمایت از جوانان و تسهیل امر ازدواج در استان باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان گیلان همچنین از پیگیری ابلاغ مصوبات این جلسه به شبکه بانکی استان خبر داد و گفت: مقرر شده است صورتجلسه مربوطه دریافت و مجدداً به بانکها ابلاغ شود تا روند پرداخت تسهیلات ازدواج با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.
وی در پایان از همکاری دستگاههای اجرایی، نهادها، سازمانهای مردمنهاد و تمامی فعالان حوزه ازدواج و جوانی جمعیت قدردانی کرد و گفت: موفقیت در این عرصه حاصل همافزایی و همکاری همه مجموعههایی است که دغدغه تحکیم بنیان خانواده و حمایت از جوانان را دارند.
در ادامه این نشست، فیروز عزتدوست، معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان گیلان، ضمن قدردانی از حمایتها و نگاه ویژه جهانبخش آرمان، مدیرکل ورزش و جوانان استان به حوزه جوانان، اظهار کرد: در هفته ازدواج و جوانی جمعیت، مجموعهای از برنامههای ابلاغی وزارت ورزش و جوانان در سطح استان اجرا شد که از جمله آنها میتوان به برگزاری جشن وصال زوجهای جوان، رویداد «مادر و کودک» و ارائه مشاورههای رایگان به زوجهای جوان اشاره کرد.
وی همچنین با تقدیر از همکاری دستگاههای مختلف در اجرای برنامههای حوزه جوانان افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) از جمله دستگاههای برتر در ستاد ساماندهی امور جوانان استان است که با برگزاری جشن ازدواج برای ۳۰ زوج جوان، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ازدواج ایفا کرد.
عزتدوست همچنین از همراهی و حمایت رسانهها در انعکاس برنامهها و فعالیتهای حوزه جوانان قدردانی کرد.
گفتنی است، در پایان این مراسم، از خادمین امر ازدواج و جوانی جمعیت با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.
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