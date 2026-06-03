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گزارش رسانه عبری از طرح آمریکا برای آموزش ارتش لبنان علیه حزب‌الله

۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۸
کد مطلب: 1821996
گزارش رسانه عبری از طرح آمریکا برای آموزش ارتش لبنان علیه حزب‌الله

رسانه دولتی «کان» اسرائیل گزارش داده است که ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای آموزش ارتش لبنان با هدف مقابله با حزب‌الله و حرکت در مسیر خلع سلاح این گروه است؛ طرحی که به نوشته این رسانه، با حمایت اسرائیل نیز همراه است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این گزارش که به نقل از منابع آگاه منتشر شده، این ابتکار در جریان گفت‌وگوهای هیأت‌های لبنانی و اسرائیلی در واشنگتن بررسی شده و هدف آن، دستیابی به آتش‌بس دائم و پیشبرد روند خلع سلاح حزب‌الله عنوان شده است. مقام‌های مطلع از این نشست‌ها نیز گفته‌اند فضای مذاکرات مثبت بوده و طرفین در برخی محورها به نقاط مشترک رسیده‌اند.

هم‌زمان، گزارش‌ها حاکی است آمریکا طی ۴۸ ساعت گذشته تلاش کرده موضعی علنی و رسمی از حزب‌الله درباره آتش‌بس بر اساس الگوی پیشنهادی مشترک واشنگتن و تل‌آویو به دست آورد؛ الگویی که بر مبادله توقف حمله به شهرک‌های شمالی اسرائیل با توقف حمله به ضاحیه جنوبی بیروت استوار است. با این حال، حزب‌الله از ارائه پاسخ مستقیم خودداری کرده و مدیریت تماس‌ها را به نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، سپرده است. به گفته منابع، بری نیز تأکید کرده هرگونه تضمین درباره پایبندی حزب‌الله به آتش‌بس، منوط به تعهد آمریکا به توقف کامل درگیری‌ها بدون استثنا و نیز اعلام جدول زمانی خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان است.

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