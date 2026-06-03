به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این گزارش که به نقل از منابع آگاه منتشر شده، این ابتکار در جریان گفتوگوهای هیأتهای لبنانی و اسرائیلی در واشنگتن بررسی شده و هدف آن، دستیابی به آتشبس دائم و پیشبرد روند خلع سلاح حزبالله عنوان شده است. مقامهای مطلع از این نشستها نیز گفتهاند فضای مذاکرات مثبت بوده و طرفین در برخی محورها به نقاط مشترک رسیدهاند.
همزمان، گزارشها حاکی است آمریکا طی ۴۸ ساعت گذشته تلاش کرده موضعی علنی و رسمی از حزبالله درباره آتشبس بر اساس الگوی پیشنهادی مشترک واشنگتن و تلآویو به دست آورد؛ الگویی که بر مبادله توقف حمله به شهرکهای شمالی اسرائیل با توقف حمله به ضاحیه جنوبی بیروت استوار است. با این حال، حزبالله از ارائه پاسخ مستقیم خودداری کرده و مدیریت تماسها را به نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، سپرده است. به گفته منابع، بری نیز تأکید کرده هرگونه تضمین درباره پایبندی حزبالله به آتشبس، منوط به تعهد آمریکا به توقف کامل درگیریها بدون استثنا و نیز اعلام جدول زمانی خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان است.
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