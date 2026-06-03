به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن سبزواری، معاون فرهنگی بنیاد بین‌المللی امامت در گفت‌وگویی، به تبیین مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات این معاونت در ایام نورانی ۹ تا ۲۵ ذی‌الحجه سال جاری پرداخت و از اجرای یک «عملیات فرهنگی چندلایه و جریان‌ساز» در سطح کشور خبر داد.

وی با اشاره به رویکرد کلان این معاونت گفت: در ایام غدیر و مباهله، تلاش کردیم مجموعه‌ای از برنامه‌های علمی، تبلیغی، رسانه‌ای و مردمی را به‌صورت منسجم طراحی و اجرا کنیم تا هم در سطح نخبگانی و هم در بدنه جامعه، گفتمان امامت تقویت شود و مخاطبان بتوانند با عمق بیشتری با این حقیقت بنیادین آشنا شوند.

تمرکز بر برنامه‌های مرجع و جریان‌ساز

معاون فرهنگی بنیاد بین‌المللی امامت در بخش نخست سخنان خود به برنامه‌های سطح اول اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، برگزاری «مدرسه علمی بهاره با عنوان امامت در آموزه‌های رضوی» در حوزه علمیه امام رضا(ع) تهران بود که با اشراف علمی آیت‌الله رشاد و در قالب پنج نشست تخصصی برگزار شد. در این مدرسه، موضوعاتی همچون تحلیل حدیث سلسله‌الذهب، جایگاه امامت در بیانات امام رضا(ع)، و بررسی سیره آن حضرت در غدیر مورد واکاوی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین مدرسه علمی دیگری با موضوع «مباهله» در حوزه علمیه حضرت قائم(عج) چیذر طراحی شد که با هدف تبیین ابعاد قرآنی، تاریخی و کلامی این واقعه برای طلاب و امامت‌پژوهان برگزار خواهد شد.

سبزواری از برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی اساتید دانشگاه با عنوان «غدیر؛ از نص امامت تا افق‌های امروز» نیز خبر داد و افزود: این نشست‌ها با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و با حضور اساتیدی چون دکتر الویری و دکتر فخرروحانی و خود معاون فرهنگی برگزار شد و در آن، ابعاد دانشی، اجتماعی و حتی نگاه مستشرقان به غدیر مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین به اجرای «طرح جامع تربیت مبلغ غدیر ۵» اشاره کرد و گفت: این دوره در ۱۲ جلسه تصویری و با حضور ۷ استاد، با رویکرد خانواده‌محور طراحی شده و به موضوعاتی مانند نقش مادر در تبلیغ غدیر و مهندسی تبلیغ در محیط خانواده می‌پردازد.

به گفته وی، دوره «نقش تمدنی امامت غدیری» نیز با مشارکت مجموعه‌ای از مراکز علمی کشور و با حضور ۱۲ استاد در حال برگزاری است که به بررسی ظرفیت‌های تمدن‌ساز امامت می‌پردازد.

توسعه آموزش و کادرسازی در سطح کشور

معاون فرهنگی بنیاد در ادامه به برنامه‌های سطح دوم پرداخت و اظهار داشت: در حوزه آموزش و کادرسازی، برگزاری نشست‌های «شمیم غدیر» از جمله برنامه‌های گسترده ما بود که ویژه طلاب و مبلغان، به‌ویژه در حوزه‌های علمیه خواهران، طراحی شد و تاکنون بیش از ۵۰ نشست در سراسر کشور برگزار شده و در حال اجرا است.

وی افزود: همچنین طرح «فضائل امیرمؤمنان (ع) در قرآن» را با همکاری مرکز آموزشهای کاربردی حوزه علمیه با مرکزیت استان فارس آغاز کردیم که در مرحله نخست شامل ۲۰ جلسه علمی است و تلاش داریم تا با تکیه بر آیات قرآن، جایگاه امامت و ولایت را تبیین کند و پاسخگوی شبهات باشد.

حضور فعال در عرصه رسانه و تولید محتوا

سید حسن سبزواری با تأکید بر اهمیت رسانه گفت: در عرصه تولیدات رسانه‌ای، مجموعه «بر مدار امیر» را تولید کردیم که شامل کلیپ‌های کوتاه با حضور اساتید بنیاد با موضوع رخدادهای امامتی در ماه ذیحجه است و در گام نخست ۱۰ قسمت آن منتشر شده و در ادامه به تولید بیش از ۱۱۰ کلیپ نسبت به دیگر فضائل حضرت امیر علیه السلام خواهد رسید.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های مجازی تخصصی غدیرشناسی در استان فارس خبر داد و گفت: این نشست‌ها با حضور اساتید متخصص و با هدف ارتقای تحلیل مخاطبان نسبت به واقعه غدیر در حال برگزاری است.

ترویج عمومی و مسابقات معرفتی

معاون فرهنگی بنیاد در ادامه به برنامه‌های مردمی اشاره کرد و گفت: در حوزه ترویج عمومی، جشن بزرگ مباهله در مسجد مقدس جمکران با حضور سخنرانان و مداحان برجسته برگزار خواهد شد.

وی افزود: برگزاری مسابقه کتابخوانی «غدیر؛ زلال وحی» و همچنین مسابقه کتابخوانی مباهله از دیگر اقدامات این معاونت بود که با هدف ترویج مطالعه عمیق‌تر معارف غدیر و مباهله طراحی شد و جوایزی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

سبزواری همچنین به برگزاری سلسله جلسات معرفت‌افزایی در استان لرستان با حضور اساتید برجسته بین‌المللی همچون دکتر عصام العماد اشاره کرد و گفت: این نشست‌ها با هدف پاسخگویی به شبهات و تقویت باورهای اعتقادی مخاطبان برگزار شد.

پیوند با بدنه جامعه و اجتماعات مردمی

وی در بخش پایانی سخنان خود، به برنامه‌های سطح پنجم اشاره کرد و اظهار داشت: در این سطح، تلاش ما ایجاد پیوند عاطفی و اجتماعی با بدنه جامعه بود. بر همین اساس، جشن «پیمان با غدیر و بیعت با امیر» ویژه اساتید و کارکنان بنیاد برگزار شد که در آن بر مسئولیت‌پذیری در قبال گفتمان امامت تأکید شد.

وی ادامه داد: همچنین اجتماعات غدیری در شهرهای مختلف کشور و در قالب مواکب مردمی برگزار شد که در آن اساتید بنیاد به تبیین معارف امامت برای عموم مردم پرداختند.

معاون فرهنگی بنیاد در پایان به برنامه اطعام غدیری اشاره کرد و گفت: این برنامه با مشارکت خیران و نمایندگی‌های بنیاد در استان‌ها اجرا خواهد شد و علاوه بر ایجاد فضای معنوی، به تقویت پیوندهای اجتماعی و خانوادگی بویژه خانواده‌های امامت پژوهان حول محور ولایت و امامت کمک کرد.

وی در جمع‌بندی خاطرنشان کرد: آنچه در این ایام دنبال شد، یک حرکت صرفاً مناسبتی نبود، بلکه تلاش کردیم با یک طراحی چندسطحی، جریان‌سازی معرفتی در حوزه امامت را در لایه‌های مختلف جامعه دنبال کنیم و این مسیر را در طول سال نیز استمرار خواهیم داد.

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