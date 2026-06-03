به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد علامتی در این آیین با اشاره به پیوند عمیق میان اهلبیت(ع) و تمامی مسلمانان، بر اهمیت ترویج فرهنگ وحدت و همدلی در آثار ادبی و هنری ویژه کودکان تأکید کرد.
او با بازخوانی واقعه غدیر و با اشاره به عبارت «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»، این پیام را نقطه اشتراک میان شیعیان و سنیها دانست و افزود: «حضور برادران سنی در اربعین و حرم مطهر امام رضا(ع)، گویای محبت همگانی به اهلبیت است. ما به عنوان متولیان، مربیان، نویسندگان و تصویرگران باید آثاری تولید کنیم که این روحیه وحدت و دوستی را در فضای ذهنی کودکان و نوجوانان نهادینه کند؛ چرا که امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، وحدت و مهربانی نیاز داریم.»
مدیرعامل کانون در ادامه سخنان خود به موضوع اهمیت نماز و نقش آن در جامعه پرداخت و با استناد به آیه ۴۲ سوره حج، مفهوم «حکمرانی در زمین» را با اقامه نماز گره زد.
وی با معرفی رویکرد «مهندسی زیست توحیدی»، خواستار آن شد تا تمامی متخصصان کانون از جمله پویانمایان و نویسندگان، تصویرگران، مربیان و تمام همکاران که به نوعی با مخاطب کودک و نوجوان سر و کار دارند، با نگاهی توحیدمحور به موضوع نماز در فعالیتها و آثار خود بنگرند تا تربیت توحیدی در کنار تربیت عقلانی و حماسی، در ذهن شکل بگیرد.
علامتی همچنین با اشاره به نقش عرصههای اجتماعی و میدانها در تربیت نسل کودک و نوجوان افزود: «امروز خیابانها و میدانها به برکت خون امام شهید، به مدارس آموزش تبدیل شدهاند. همانطور که کودکان در این فضاها درس عزت و نترسیدن از دشمن و احترام به پرچم و هویت و آموزش هایی را که شاید سال ها طول می کشید در مدارس و دانشگاه ها فرا گیرند، را میآموزند، باید آنها را به سوی نمازخانهها نیز هدایت کنیم تا تجربه دینی آنها در این مسیر تکمیل شود.
مدیرعامل کانون این اقتدار، عزت و همدلی در شرایط کنونی را مرهون ۳۷ سال رهبری و برکت خون رهبر شهید عنوان کرد.
او با تأکید بر لزوم خلق «تجربیات دینی شیرین»، از اهمیت امامان جماعت، محیط آرام و زیبای نمازخانهها و حتی جزییات کوچکی مانند پذیرایی ساده برای کودکان سخن گفت تا فضای عبادتی برای کودکان جذاب و خاطرهانگیز باشد.
وی در پایان ضمن اشاره به اهمیت فضای فیزیکی و بصری نمازخانهها و قدردانی از قاری نوجوان و ذاکر اهل بیت حاضر در مراسم و همکارانی که در توسعه و بازسازی نمازخانه ساختمان مرکزی کانون نقش داشتهاند، از تلاشهای معاون توسعه و مدیریت منابع و مدیر دفتر مرکزی حراست و دیگر عزیزان، قدردانی و ابراز امیدواری کرد که شاهد فعالیت و حضور گرم دائمی همکاران در این محیط باشد.
نماز تجلی مسئولیتپذیری
در این مراسم، روحالله عباسینژاد، مدیر دفتر مرکزی حراست کانون و فرمانده پایگاه بسیج حمزه سیدالشهدا، ضمن تبریک عید غدیر، نماز را تجلی مسئولیتپذیری در برابر خداوند، خود فرد، کار و دیگران دانست و ابراز امیدواری کرد نمازخانه کانون از این پس بیش از پیش منشأ وفاق و مهربانی و پایگاهی برای حل مسائل باشد.
وی در پایان از دغدغهمندی مدیرعامل و معاون توسعه کانون و دیگر عزیزانی که همت گماردند، برای فراهمسازی این فضای معنوی قدردانی کرد.
در بخش دیگری از این آیین لوح تجلیلی از سوی مدیرعامل به امیر محمدپور معاون توسعه مدیریت و منابع کانون و برخی همکاران ایشان که در بازسازی و تجهیز نمازخانه نقش داشتند، اهدا شد.
مدیرعامل در متن لوح با اشاره به برگزاری آیین گشایش نمازخانه امابیها سلامالله علیها، همزمان با عید سعید غدیر، از همت بلند این مسئول و همکاران ایشان برای بازسازی نمازخانه قدردانی کرد و خواستار ادامه این راه برای تجهیز نمازخانههای مراکز کانون در سراسر کشور شده بود.
ضرورت ایجاد فضای معنوی در محیط کار
معاون توسعه مدیریت و منابع کانون، پس از دریافت لوح تجلیل، در سخنانی ضمن تبریک عید سعید غدیر و گرامیداشت مقدم سادات حاضر در مراسم، از نگاه تحولی و دغدغهمند مدیرعامل کانون قدردانی کرد.
وی با تواضع، بابت تأخیر در بازسازی این فضا پوزش طلبید و گفت: «این اقدام باید پیش از اینها به سرانجام میرسید، اما با یاری خدا، این مسیر آغاز شده است و با قوت ادامه خواهد یافت.»
امیر محمدپور با اشاره به اهمیت محیطهای اداری در ارتقای روحیه کارکنان، گفت: «ما بیشترین ساعتهای عمر و زندگی خود را در محل کار و در کنار همکارانمان سپری میکنیم؛ از اینرو، ایجاد فضایی معنوی و آرامبخش یک ضرورت است. انتظار و آرمان ما در معاونت توسعه این است که نمازخانههای کانون همواره پرشور و پویا باشد؛ چرا که نشاط و سرزندگی مومن در گرو همین پیوندهای معنوی و حضور در محضر حق است.»
وی در پایان سخنانش، از تلاشهای مخلصانه تمامی عوامل و همکاران بخشهای مختلف که در مسیر بهسازی و تجهیز این پایگاه عبادی تلاش کردند، صمیمانه سپاسگزاری کرد.
یادآوری میشود آیین جشن غدیر و گشایش نمازخانه امابیها(س)، روز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در نمازخانه مجتمع شهید ملک شامران کانون برگزار شد.
تلاوت قرآن از سوی قاری نوجوان، امیرعلی خیری و مولودیخوانی ذاکر اهلبیت، شهروز حبیبی، شور و حال خاصی به این مراسم بخشید؛ تجلیل از علی نامان، تکریم سادات و اهدای کمکهزینه سفر زیارتی به ۱۲ نفر از همکاران به قید قرعه از دیگر بخشهای این مراسم بود که با حضور شماری از مدیران کل، معاونان و همکاران کانون برگزار شد.
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