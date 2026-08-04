به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، از آغاز برنامه‌ای با عنوان «زرادخانه آزادی» برای تسریع تولید موشک‌های رهگیر سامانه‌های دفاعی «پاتریوت» و «تاد» خبر داد.

وی با انتشار بیانیه شرکت لاکهید مارتین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این برنامه با همکاری وزارت دفاع آمریکا و شرکت نورثروپ گرومن با هدف افزایش ظرفیت تولید موشک‌های رهگیر در حال اجرا است.

وزارت دفاع آمریکا نیز هم‌زمان از امضای توافق‌هایی با شرکت‌های لاکهید مارتین و نورثروپ گرومن برای توسعه ظرفیت تولید موشک‌های مورد استفاده در سامانه‌های «تاد» و «پاتریوت PAC-3» خبر داد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، این توافق‌ها با ایجاد تضمین‌های بلندمدت برای زنجیره تأمین، امکان افزایش سه‌برابری تولید موشک‌های رهگیر «پاتریوت PAC-3» و چهار برابر شدن تولید موشک‌های رهگیر سامانه «تاد» را فراهم خواهد کرد.

در بیانیه منتشرشده از سوی لاکهید مارتین تأکید شده است که این شرکت با همکاری وزارت دفاع آمریکا و نورثروپ گرومن، تولید موشک‌های رهگیر را با سرعت و در مقیاسی متناسب با نیازهای عملیاتی کنونی افزایش می‌دهد؛ اقدامی که از آن با عنوان «زرادخانه آزادی» یاد شده است.

این تصمیم در حالی اعلام شده که روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته گزارش داده بود دونالد ترامپ به دلیل کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر، اجرای طرح گسترش عملیات نظامی علیه ایران را به تعویق انداخته است.

بر اساس این گزارش، در نشست ترامپ با مشاوران ارشد امنیتی، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هشدار داده بود که ازسرگیری عملیات گسترده می‌تواند ذخایر موشک‌های رهگیر مورد نیاز برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را به سطحی نگران‌کننده کاهش دهد.

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