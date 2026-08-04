به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه سیانان در گزارشی با بررسی پیامدهای سیاستهای دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، به نقل از معاون اجرایی مؤسسه کوئینسی نوشت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نسبت به راهبرد نظامی آمریکا در قبال ایران تردیدهای جدی دارند و معتقدند ادامه رویکرد تقابلی واشنگتن، نهتنها تغییری در روند تحولات ایجاد نمیکند، بلکه این کشورها را بیش از پیش در معرض پیامدهای امنیتی و اقتصادی قرار میدهد.
این کارشناس تأکید کرد عربستان به کارآمدی راهبرد نظامی آمریکا اعتماد ندارد و تشدید تنش تنها به واکنشهای متقابل ایران و افزایش هزینهها برای کشورهای منطقه منجر خواهد شد.
در ادامه این گزارش، کوین دانگان، فرمانده پیشین ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، در گفتوگو با سیانان اظهار داشت که کشورهای خلیج فارس معمولاً نخستین طرفهایی هستند که هزینه هرگونه حمله آمریکا به ایران را متحمل میشوند، زیرا احتمال پاسخ متقابل تهران به زیرساختها و منافع این کشورها وجود دارد.
وی همچنین مدعی شد ایران توانایی قابل توجهی در اجرای حملات موشکی دارد و همین مسئله موجب نگرانی ویژه کشورهای منطقه نسبت به امنیت زیرساختهای انرژی شده است.
این گزارش همچنین به تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید بحران اشاره کرده و میافزاید برخی کشورهای منطقه، از جمله عمان و پاکستان، در حال انتقال پیامها میان طرفها هستند.
به گفته دانگان، عربستان از ابتدا خواهان تشدید درگیری نبوده و همچنان مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک را بر گزینه نظامی ترجیح میدهد.
سیانان در بخش دیگری از گزارش خود، به نقل از پایگاه خبری «آکسیوس»، مدعی شد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به طرحهای احتمالی دولت آمریکا برای انجام حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار کاهش تنش و پرهیز از هرگونه اقدام نظامی شده است.
بر اساس این گزارش، منابع آگاه میگویند مقامهای سعودی نسبت به پیامدهای امنیتی چنین اقدامی برای منطقه بهشدت نگران هستند.
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