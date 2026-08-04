ایهاب حماده: لبنان هرگز در مسیر و اردوگاه رژیم صهیونیستی قرار نخواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهاب حماده، نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در مراسم چهلم شهید یحیی حسن صقر که در حسینیه امام صادق(ع) شهر هرمل برگزار شد، با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره لغو حمله به ایران، اظهار داشت این سخنان نشان می‌دهد هرگونه جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه داشته باشد.

وی افزود این موضوع بیانگر جایگاه و نقش تعیین‌کننده ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است و آثار آن در روزهای آینده در سراسر منطقه، از جمله لبنان، نمایان خواهد شد.

حماده در ادامه با تأکید بر آمادگی مقاومت لبنان برای مقابله با هرگونه تجاوز، گفت: اجازه نخواهیم داد رژیم صهیونیستی بار دیگر شرایط ۱۵ ماه پس از تفاهم ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ را تکرار کند. وی افزود مقاومت با وجود صبر و خویشتنداری، آمادگی کامل دارد و در صورت لزوم از لبنان و حاکمیت آن دفاع خواهد کرد.

این نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد: «لبنان هرگز در مسیر و اردوگاه رژیم صهیونیستی قرار نخواهد گرفت» و تأکید کرد مقاومت بر مواضع خود پایبند است و آنچه اعلام می‌کند، محقق خواهد ساخت.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت، فداکاری‌های مردم و شهدای لبنان را بهای آزادی، استقلال و حفظ عزت کشور دانست و خاطرنشان کرد که مقاومت، با وجود خسارت‌های واردشده به روستاها و مردم، همچنان مسیر دفاع از لبنان را ادامه خواهد داد.

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