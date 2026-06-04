به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر از شهروندان آلبانی روز دوشنبه در پایتخت این کشور، تیرانا، با برگزاری تظاهراتی گسترده علیه یک پروژه گردشگری لوکس مرتبط با جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، به خیابان‌ها آمدند. معترضان با سر دادن شعار «آلبانی فروشی نیست» از میدان اسکندربیگ (یکی از میدان‌های اصلی پایتخت) تا دفتر نخست‌وزیر ادی راما راهپیمایی کردند و دولت را به قربانی کردن منافع عمومی و منابع طبیعی کشور در برابر منافع سرمایه‌گذاران خارجی متهم کردند.

اعتراض‌ها به طرحی بازمی‌گردد که براساس آن قرار است جزیره سازان و بخش‌هایی از منطقه ساحلی نارتا-زورنتس در نزدیکی شهر ولورا به یک مقصد گردشگری فوق‌لوکس تبدیل شود. این پروژه که ارزش آن حدود چهار میلیارد دلار برآورد شده، بخش‌های وسیعی از اراضی حفاظت‌شده و تالاب‌های حساس ساحلی را در بر می‌گیرد؛ مناطقی که فعالان محیط زیست آن‌ها را از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های دریای آدریاتیک می‌دانند.

پشت این پروژه شبکه سرمایه‌گذاری جرد کوشنر قرار دارد که از سوی دولت آلبانی عنوان «سرمایه‌گذار راهبردی» دریافت کرده است. با این حال، سازمان‌های محیط زیستی، ساکنان محلی و فعالان مخالف دولت هشدار می‌دهند که اجرای طرح می‌تواند زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون فلامینگوها، پلیکان‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی و دیگر گونه‌های حفاظت‌شده را به خطر بیندازد.

بیش از ۴۰ گروه محیط زیستی پیش‌تر خواستار توقف این پروژه شده بودند. این گروه‌ها هشدار داده‌اند که عملیات ساخت‌وساز ممکن است به تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم ویوسا-نارتا و تالاب‌های پیرامونی منجر شود. منتقدان همچنین درباره حقوق مالکیت زمین‌های مورد استفاده در پروژه، به‌ویژه زمین‌هایی که خانواده‌های محلی و اعضای اقلیت یونانی آلبانی تأکید بر مالکیت آن‌ها دارد، ابراز نگرانی کرده‌اند.

تنش‌ها در هفته‌های اخیر زمانی شدت گرفت که شماری از معترضان هنگام تلاش برای ورود به محدوده پروژه با نیروهای امنیتی خصوصی درگیر شدند. در این درگیری‌ها چندین معترض و مأمور پلیس بر اثر استفاده از اسپری فلفل آسیب دیدند و شرکت امنیتی مربوطه ناچار شد برخی از کارکنان خود را تعلیق کند.

برای بسیاری از مخالفان، مسئله تنها حفاظت از محیط زیست نیست. آنان دولت ادی راما را متهم می‌کنند که با تغییر قوانین مربوط به مناطق حفاظت‌شده و اعطای امتیازات ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی، مسیر اجرای این پروژه را هموار کرده است. همزمان، پرسش‌هایی درباره نحوه صدور مجوزها و چگونگی واگذاری اراضی حفاظت‌شده به سرمایه‌گذاران مطرح شده و نگرانی‌هایی درباره فساد و نبود شفافیت در روند تصمیم‌گیری به وجود آمده است.

جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ و بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری «Affinity Partners»، در سال‌های اخیر حضور پررنگی در بازار املاک بالکان داشته و علاوه بر آلبانی، پروژه‌های بزرگی را در صربستان و دیگر کشورهای منطقه دنبال کرده است. منتقدان یادآور می‌شوند که کوشنر پیش‌تر نیز به دلیل اظهارات گستاخانه خود در همین باره خود درباره نوار غزه خبرساز شده بود؛ جایی که در سال ۲۰۲۴ از سواحل غزه به‌عنوان «املاک ساحلی بسیار ارزشمند» یاد کرد و پیشنهاد جابه‌جایی ساکنان برای بازتوسعه این منطقه را مطرح ساخت. همین سابقه موجب شده است که پروژه‌های جدید او، از جمله طرح آلبانی، با حساسیت و بدبینی بیشتری از سوی افکار عمومی دنبال شود. در مقابل، دولت آلبانی مدعی است این طرح‌ها مطابق قوانین و الزامات زیست‌محیطی اجرا خواهند شد، اما مخالفان معتقدند میراث طبیعی کشور در حال تبدیل شدن به کالایی برای سودجویی سرمایه‌داران قدرتمند خارجی است.

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