تظاهرات گسترده در بلگراد علیه پروژه »جرد کوشنر« داماد ترامپ

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر در شهر بلگراد، پایتخت صربستان، روز سهشنبه در اعتراض به طرح تخریب ساختمان سابق فرماندهی ارتش یوگسلاوی تظاهرات کردند؛ ساختمانی که قرار است جای خود را به یک مجتمع هتل لوکس دهد که توسط شرکت متعلق به جرد کوشنر، داماد رئیسجمهور آمریکا، ساخته خواهد شد.
این تظاهرات که با حضور گسترده دانشجویان برگزار شد، تنها چهار روز پس از تصویب قانونی در پارلمان صربستان صورت گرفت که پروژه بازسازی این مقر نظامی را «فوری» اعلام کرده و مسیر دریافت مجوزهای لازم را برای آن هموار ساخته است.
ساختمان مورد نظر که قدمتی ۶۰ ساله دارد، در جریان حملات هوایی ناتو به رهبری آمریکا در جنگ کوزوو (۱۹۹۸–۱۹۹۹) هدف قرار گرفته بود و پیشتر به عنوان یک مکان دارای «ارزش فرهنگی» شناخته میشد. اما این وضعیت اخیراً توسط مقامات لغو شده تا زمینه برای اجرای پروژه فراهم شود.
شرکت «Affinity Partners» متعلق به جرد کوشنر در سال ۲۰۲۴ قراردادی ۹۹ ساله برای اجاره این مکان امضا کرده است. این ساختمان در مقابل ساختمان دولت مرکزی و وزارت خارجه صربستان قرار دارد.
یکی از دانشجویان معترض گفت: «دولت با تصویب این قانون خاص، جنایت خود را قانونی کرده است. آنها حالا میتوانند این ساختمان را بهطور قانونی تخریب کنند، اما ما اجازه نخواهیم داد. ما امروز اینجا هستیم تا هشدار دهیم که تاریخ و میراث فرهنگیمان برای ما اهمیت دارد.»
شریک دوم این پروژه، شرکت املاک «ایگل هیلز» است که از سال ۲۰۱۵ در پروژههای توسعه گسترده در امتداد رود ساوا، یکی از شاخههای دانوب، مشارکت داشته؛ طرحهایی که با انتقادهای شدید مردم و مخالفان سیاسی روبهرو شدهاند.
الکساندر ووچیچ رئیسجمهور صربستان که از زمان حادثه مرگبار ایستگاه قطار در نوامبر ۲۰۲۴ با موجی از اعتراضات مردمی مواجه بوده، از این پروژه دفاع کرده و در گفتوگو با شبکه دولتی «پینک تیوی» اظهار داشت: «ما زمین را میدهیم و آنها سرمایهگذاریای به ارزش حداقل ۶۵۰ میلیون یورو (۷۵۳ میلیون دلار) انجام میدهند. این یک سرمایهگذاری عظیم برای کشور ماست.»
