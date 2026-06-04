به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق، در پی ارتحال مرجع عالیقدر دینی، حضرت آیت‌الله العظمی محمداسحاق فیاض پیام تسلیتی صادر کرد.

سید عمار حکیم در پیام تسلیت خود با استناد به حدیث شریف امام صادق (ع)، ارتحال این عالم ربانی و رکن استوار حوزه علمیه نجف اشرف را مصیبتی بزرگ و ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای امت اسلامی و حوزه‌های علمیه دانست و تصریح کرد: با اندوه و تأسف فراوان، خبر ارتحال مرجع بزرگ دینی، حضرت آیت‌الله العظمی شیخ محمداسحاق الفیاض (قدَّس الله سره الشریف) را دریافت کردم.

حکیم در پیام خود آورده است: ایشان از استوانه‌های حوزه علمیه نجف اشرف و از فقهای نامدار عصر خویش بودند که عمر با برکت خود را در راه خدمت به دین، مذهب و نشر علوم اهل‌بیت (علیهم‌السلام) سپری کردند.

در این پیام تصریح شده است: آن فقیه سعید، مکتب علمی استواری را بنا نهاد و به جایگاه رفیعی در فقه و اصول دست یافت به طوری که هزاران تن از طلاب علوم دینی در محضر ایشان تلمذ کردند و با تألیفات ارزشمند و پژوهش‌های عمیق خود، کتابخانه اسلامی را غنا بخشیدند و در تثبیت خط مشی اجتهاد و حفظ هویت و رویکرد اصیل حوزه علمیه ایفای نقش کردند. آن فقید راحل همواره اسوه زهد و تقوا، صدای حکمت و اعتدال و ملجأ و مرجع مؤمنان در شئون مختلف دینی بودند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در بخش پایانی پیام خود افزوده است: بی‌شک رحلت ایشان نه‌تنها خسارتی بزرگ برای حوزه علمیه نجف اشرف، بلکه مصیبتی سنگین برای همه امت اسلامی است؛ چرا که ایشان از جایگاه علمی و معنوی والایی برخوردار بود و نقشی برجسته در هدایت جامعه، تثبیت ارزش‌های اصیل اسلامی و دفاع از آرمان‌های امت در مقاطع مختلف داشتند.

حکیم افزوده است: اینجانب در این مصیبت دردناک، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر و امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه نجف اشرف و دیگر کشورها و همچنین به خانواده گرامی، مقلدان، ارادتمندان و تمامی شاگردان و رهروان علم ایشان تقدیم می‌دارم و از درگاه خداوند متعال و بلندمرتبه مسئلت دارم آن فقید مکرّم را مشمول رحمت واسعه خویش قرار دهد و در بهشت برین مسکن گزیند و با محمد و آل طاهرینش محشور فرماید و به پاس خدماتی که به اسلام و مسلمانان ارائه داد، بهترین پاداش را به ایشان عنایت نماید و به بازماندگان و دوستدارانشان صبر و آرامش عطا فرماید.



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