به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه‌ای رسمی، درگذشت آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض را ضایعه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، جهان اسلام و جامعه شیعیان توصیف کرد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عن الصادق (ع):«إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ.»

با نهایت تأثر و تأسف خبر ارتحال جانگداز مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (رحمت الله تعالی علیه) دریافت شد.

شورای علمای شیعه افغانستان این ضایعه بزرگ را برای مولا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) جهان اسلام، حوزات علمیه، مراجع عظام تقلید، شاگردان به ویژه بیت شریف آن مرجع عظیم القدر تسلیت و تعزیت می‌گوید.

بدون تردید با ارتحال این فقیه وارسته اهل بیت (علیهم السلام) نه تنها رکن مهمی از حوزه علمیه کهن نجف اشرف فرو ریخت؛ بلکه جهان اسلام، مخصوصاً شیعیان جهان سرمایه بسیار بزرگ علمی و عرفانی را از دست داد که جبران آن بسیار مشکل است۰

آیت الله العظمی فیاض که تمام عمر شریفش را با صداقت، سخت کوشی، ریاضت و سلوک عرفانی در راه تحصیل و ترویج معارف اسلام صرف کرد، توانست سرمایه‌های عظیمی را در جهان علم ودانش تولید و عرضه کرده و شاگردان پرتعداد و فاضل تربیت کند؛ بدین جهت میراث بس عظیم علمی از ایشان بحمدالله به جا مانده است که کام تشنه جویندگان معارف اهل بیت (علیهم السلام) را سیراب خواهد کرد.

ایشان نه تنها کوهی استوار از علم، بلکه نمادی از فروتنی، شهرت گریزی، اخلاص، معرفت و حکمت بود.

اللَّهُمَّ احْشُرْهُ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ، وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَأَسْکِنْهُ فَسِیحَ جِنَانِکَ مَعَ مُحَمَّدٍ وَآلِه الطاهرین.

شورای علمای شیعه افغانستان.

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