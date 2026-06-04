به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، امروز پنجشنبه، 14 خرداد 1405 در مراسم بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) که در مصلی رشت برگزار شد، با گرامیداشت دهه امامت و ولایت و همچنین سالروز قیام ۱۵ خرداد، به تبیین جایگاه «امام» و «امت» در نظام‌های مبتنی بر حاکمیت دینی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تفاوت شیوه تدبیر الهی در عالم هستی و در عرصه حیات انسان، اظهار کرد: نظام آفرینش در تمام ابعاد تحت اراده مطلق الهی قرار دارد، اما در حوزه انسان، ساختار هدایت و مدیریت به گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر اراده خداوند، نقش انتخاب و همراهی انسان نیز در آن اثرگذار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی با تقسیم هدایت الهی به سه سطح تکوینی، غریزی و حسی، تصریح کرد: در نظام انسانی، قانونگذاری و تعیین مسیر کلان از سوی خداوند صورت می‌گیرد و پیامبران و اولیای الهی در چارچوب این اراده، مسئول هدایت جامعه هستند.

وی با استناد به خطبه غدیر، مفهوم «ولایت» را به معنای سرپرستی و مدیریت اجتماعی دانست و افزود: خداوند متعال مسیر هدایت بشر را از طریق انتخاب پیامبران و امامان مشخص کرده و پیامبر اسلام(ص) در واقعه غدیر، بر استمرار این مسیر در قالب امامت تأکید فرموده است.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا با بیان اینکه در اندیشه دینی، «حق حاکمیت» از آنِ خداوند است، اما «قدرت تحقق حاکمیت» با مردم شکل می‌گیرد، گفت: اگر یکی از این دو مؤلفه—رهبری الهی یا همراهی مردم—وجود نداشته باشد، شکل‌گیری حکومت دینی ممکن نخواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به نمونه تاریخی حضرت نوح(ع)، افزود: با وجود دعوت طولانی‌مدت آن پیامبر الهی، عدم همراهی مردم مانع تحقق کامل حکومت دینی در آن دوران شد؛ بنابراین نقش مردم در تحقق عینی حاکمیت بسیار تعیین‌کننده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی با بیان اینکه ساختار حکومت دینی بر سه ضلع «رهبری الهی، شریعت و مردم» استوار است، تصریح کرد: مردم در این ساختار در جایگاه تولید قدرت قرار دارند، نه در جایگاه تعیین ولایت.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: رأی مردم نمی‌تواند حقیقت را تغییر دهد؛ به این معنا که حقانیت ولایت وابسته به پذیرش یا عدم پذیرش عمومی نیست، بلکه وظیفه مردم در این چارچوب، کمک به تحقق قدرت اجرایی رهبری الهی است.

وی با اشاره به تجربه تاریخی ملت‌ها و پیامبران الهی، گفت: هرگاه جامعه‌ای میان رهبری الهی و مردم پیوند برقرار کرده، مسیر پیروزی و استقرار نظام الهی فراهم شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی، انقلاب اسلامی ایران را نمونه‌ای از این پیوند دانست و اظهار کرد: تفاوت تجربه انقلاب اسلامی با تحولات تاریخی گذشته، در نقش فعال و آگاهانه مردم در همراهی با رهبری دینی است؛ نقشی که توانسته استمرار و تثبیت نظام را تضمین کند.

وی در ادامه با اشاره به مراحل شکل‌گیری انقلاب‌ها از زمینه‌سازی تا استقرار و تکامل، افزود: استمرار یک حرکت انقلابی نیازمند حفظ پیوند نسل‌های مختلف با رهبری است و در غیر این صورت، امکان انحراف یا توقف مسیر وجود دارد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا همچنین با بیان اینکه ملت ایران در دهه‌های گذشته در بزنگاه‌های مختلف تاریخی ایستادگی کرده است، گفت: این ایستادگی موجب شده تا ساختار انقلاب اسلامی در برابر تهدیدها و بحران‌های متعدد پایدار بماند.

وی با اشاره به نقش وحدت مردم و رهبری در عبور از بحران‌ها، تأکید کرد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هزینه تسلیم در برابر قدرت‌های سلطه‌گر بسیار سنگین‌تر از هزینه مقاومت است و ملت‌هایی که بر اصول خود ایستاده‌اند، به نتایج پایدارتر دست یافته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی در پایان، پیوند میان رهبری و مردم را عامل اصلی موفقیت و استمرار انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: هرچه این پیوند مستحکم‌تر باشد، مسیر تحقق اهداف کلان نظام هموارتر خواهد شد.

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