خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: حجتالاسلام مجتبی امیریان در گفتوگو با خبرگزاری ابنا با اشاره به ضرورت حمایت از مقاومت اسلامی در منطقه از برگزاری پویش «درس همبستگی» خبر داد.
وی در مورد اهداف برگزاری این پویش گفت: در پی تحولات اخیر در لبنان و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی، موسسه فرهنگی هنری چشمه، پویش مجازی درس همبستگی را با هدف ارسال پیامهای حمایتآمیز از سوی معلمان، اساتید و دانشآموزان به مردم مظلوم فلسطین، لبنان و رزمندگان جبهه مقاومت برگزار میکند.
مدیر موسسه فرهنگی هنری چشمه با اشاره به ضرورت حمایت از مقاومت اسلامی در منطقه و تاثیر این پویش بر نسل جوان، اظهار داشت: این پویش، فرصت مناسبی است تا دانشآموزان و معلمان با ضبط و ارسال ویدئوهای کوتاه، پیامهای محبت و همبستگی خود را به مجاهدان غیور مقاومت برسانند. بهنظر میرسد این حرکت نمادین میتواند تاثیرات مثبتی بین ملتهای مسلمان داشته باشد.
وی در مورد وظیفه مسلمانان در این برهه حساس تاریخ بیان داشت: در این برهه حساس که جنایات رژیم غاصب و کودککش صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و لبنان به اوج خود رسیده است، لازم است تا ما نیز به عنوان یک مسلمان و حامی مقاومت، نقش خود را در پشتیبانی معنوی و فرهنگی ایفا نماییم.
این فعال فرهنگی در مورد نحوه شرکت در پویش اظهار داشت: شرکتکنندگان میتوانند یک کلیپ یک دقیقهای از پیام خود را ضبط کرده و به آیدی سامانه طنین در پیامرسان ایتا ارسال نمایند. @tanin_academy
امیریان در مورد نحوه صحیح ارسال پیامها اذعان داشت: برای اینکه ویدئوها به درستی در پویش شرکت داده شوند، لازم است که شرکتکنندگان در ابتدا یا انتهای کلیپ خود جمله «این پیام را برای شرکت در پویش درس همبستگی موسسه چشمه ارسال میکنم» را بیان کنند.
مدیر موسسه فرهنگی هنری چشمه در مورد یکی از مشوقات شرکت کنندگان در پویش ابراز داشت: گواهی شرکت برای تمامی شرکتکنندگان صادر خواهد شد و پس از پایان پویش، نحوه دریافت گواهی از طریق سامانه آموزشی طنین اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در پایان از همه علاقهمندان برای حضور در این حرکت فرهنگی دعوت به مشارکت کرد و تأکید نمود که همبستگی ملتهای مسلمان با مقاومت، قدرتی عظیم در برابر جنایات رژیم صهیونیستی ایجاد نموده و از مخاطبان خواست تا برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعیهها، فعالیتهای سامانه آموزشی طنین را دنبال نمایند و در این پویش فرهنگی حضور فعال داشته باشند.
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