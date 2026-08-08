به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از الالوکه، در رویدادی تاریخی و امیدبخش برای جامعه مسلمانان منطقه بالکان، نخستین مسجد در منطقه «بلیفلیا» (Pljevlja) کشور مونته‌نگرو پس از حدود ۱۲۰ سال انتظار، با حضور پرشور مردم و شخصیت‌های برجسته مذهبی افتتاح شد.

این مسجدِ نوساز که در روستای «اودژاک» (Odžak) در حومه شهر بلییفلیا واقع شده است، گامی بلند در راستای احیای میراث اسلامی و تقویت حضور دینی مسلمانان در این منطقه محسوب می‌شود. مراسم افتتاح این صرح معنوی با استقبال گسترده مؤمنان و اهالی منطقه همراه بود که با شور و شعفی خاص، شاهد به ثمر نشستن این پروژه مهم بودند.

«رفعت فیزیچ»، رئیس جامعه اسلامی در مونته‌نگرو، ضمن تبریک این دستاورد مهم به مسلمانان بلییفلیا، از تمامی نهادها و خیرینی که با حمایت‌های بی‌دریغ خود زمینه ساخت این مسجد را فراهم کردند، قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم، دکتر «اینیس بلیدیا» در سخنانی این افتتاحیه را لحظه‌ای تاریخی برای بلییفلیا خواند و تأکید کرد: «این مسجد تنها یک ساختمان نیست، بلکه نمادی از ایستادگی و صمودِ جامعه مسلمانان است. این مکان مقدس، پیام‌آور صلح، امید و آینده‌ای خواهد بود که در آن همزیستی مسالمت‌آمیز و ثبات حاکم است.»

«فرید عثماناجیچ»، امام شورای جامعه اسلامی در بلییفلیا، نیز در سخنان خود بر اهمیت مذهبی و اجتماعی این مسجد برای اهالی روستای اودژاک تأکید کرد. وی با بیان اینکه این نخستین مسجد در این روستاست، از اهالی خواست تا با حضور مستمر در این مکان، آن را به کانونی برای رشد و اعتلای فرهنگی و دینی جامعه تبدیل کنند. وی همچنین از زحمات «عمر کایوشای» و دیگر همکارانش در پیشبرد این پروژه قدردانی کرد.

مراسم افتتاحیه با تقدیر از مؤسسات خیریه، نهادهای حامی و نیکوکارانی که در ساخت این مسجد مشارکت داشتند، همراه بود و به پاس خدماتشان به آن‌ها گواهی تقدیر اهدا شد. این مراسم با دعای «رحمن کاچار»، مساعد رئیس بخش دعوت و آموزش، پایان یافت؛ او در دعای خود از خداوند متعال خواست که این مکان مقدس، مناره‌ای برای اشاعه ایمان، علم و نیکی در منطقه باشد.

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