رهبری در اسلام امتیاز نیست، امانتی الهی و مسئولیتی بزرگ است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با عید سعید غدیر خم، مراسم باشکوهی با حضور گسترده شخصیت‌های دینی، مسئولان دولتی و اقشار مختلف مردم در مسجد حسنین شهر بو، دومین شهر بزرگ سیرالئون، برگزار شد. این مراسم که به همت مجمع ملی شیعیان سیرالئون و با همکاری جامعه شیعیان استان جنوبی برگزار شد، به صحنه‌ای از وحدت، همدلی و گفت‌وگوی میان جریان‌های مختلف اسلامی تبدیل شد.

پیش از آغاز مراسم اصلی، راهپیمایی مردمی غدیر با حضور علما، نخبگان، جوانان، بانوان و خانواده‌ها در سطح شهر بو برگزار شد. شرکت‌کنندگان با حضور در این راهپیمایی، ارادت خود را به امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) ابراز کردند و پیام غدیر را به عنوان پیام عدالت، مسئولیت‌پذیری و وحدت اسلامی به نمایش گذاشتند.

در آیین اصلی، نمایندگان اهل سنت، شورای علمای سیرالئون، شورای ائمه و جماعات، جامعه احمدیه، مراکز علمی و فرهنگی اسلامی، مسئولان محلی و نمایندگان دولت در کنار شخصیت‌های مذهبی و اجتماعی حضور داشتند که این امر، جایگاه وحدت‌آفرین این مناسبت در جامعه سیرالئون را به خوبی نشان داد.

در این مراسم، دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون به عنوان یکی از سخنرانان ویژه، با اشاره به پیام ماندگار غدیر اظهار داشت: رهبری در اسلام امتیاز نیست، بلکه امانتی الهی و مسئولیتی بزرگ است.

وی تأکید کرد: رهبر حقیقی کسی است که در خدمت مردم باشد، از عدالت پاسداری کند و برای رفاه و پیشرفت جامعه تلاش نماید و افزود: قدرت زمانی ارزشمند است که با اخلاق، مسئولیت‌پذیری و خدمت به انسان‌ها همراه باشد؛ در غیر این صورت، به ابزاری برای منافع شخصی تبدیل خواهد شد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به توصیف پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم به عنوان «رحمتی برای جهانیان»، تصریح کرد: رسالت رهبری اسلامی محدود به قوم، مذهب یا ملیت خاصی نیست و همه انسان‌ها شایسته کرامت، احترام و عدالت هستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به رهبرانی نیاز دارد که صادق، دلسوز، عدالت‌خواه و متعهد به کرامت انسانی باشند؛ رهبرانی که از حقوق مردم دفاع کنند، از اقشار ضعیف حمایت نمایند و برای تحقق صلح و وحدت تلاش کنند.

این مراسم با استقبال گسترده مردم و حضور نمایندگان طیف‌های مختلف مذهبی و اجتماعی برگزار شد و بار دیگر نشان داد که عید غدیر در سیرالئون، علاوه بر یک مناسبت مذهبی، بستری برای تقویت وحدت اسلامی، گفت‌وگوی بین‌مذهبی و ترویج فرهنگ عدالت، مسئولیت‌پذیری و همزیستی مسالمت‌آمیز است.

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