دمیاط؛ تکرار انفجار بیروت یا سناریویی برای کشاندن مصر به جنگ؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در تحلیل یک نویسنده مصری آمده است که حادثه بندر دمیاط صرفاً یک آتشسوزی محدود نبوده و با توجه به حجم گاز طبیعی مایع موجود در یکی از کشتیها و نزدیکی آن به دیگر کشتیها، تأسیسات گاز و مجتمعهای پتروشیمی، احتمال وقوع انفجارهای زنجیرهای و خسارت گسترده وجود داشته است.
نویسنده با تشبیه این حادثه به انفجار بندر بیروت، مدعی است که در صورت گسترش آتش، پیامدهای آن میتوانست علاوه بر مصر، بر صادرات و واردات انرژی اروپا نیز تأثیر بگذارد. با این حال، این ادعاها در متن حاضر بهعنوان تحلیل نویسنده مطرح شده و برای تعیین علت حادثه نیازمند نتایج رسمی تحقیقات است.
شوقی همچنین به موج اتهامزنی علیه ایران اشاره کرده و مدعی شده است که برخی رسانههای غربی، عربی و صهیونیستی از همان ساعات نخست تلاش کردند حادثه را به ایران یا گروههای مقاومت نسبت دهند. به گفته او، مقامهای مصری از جمله رئیسجمهور، وزیر اطلاعرسانی و وزیر امور خارجه از انتساب حادثه به طرفی خاص خودداری کرده و بر انتظار برای نتایج تحقیقات تأکید کردهاند.
نویسنده همچنین با اشاره به واکنشهای مطرحشده در فضای عمومی مصر، مدعی شده است که بخش قابل توجهی از افکار عمومی این کشور، اتهام علیه ایران را نپذیرفته و نسبت به تلاش برای وارد کردن مصر به جنگ منطقهای ابراز تردید کردهاند.
این نویسنده در ادامه با طرح این پرسش که «چه کسی از این حادثه سود میبرد؟»، احتمال داده است که هدف از این حادثه میتوانسته ایجاد فشار بر مصر، تأثیرگذاری بر بازار انرژی و کشاندن قاهره به درگیری منطقهای باشد.
او با اشاره به افزایش صادرات گاز رژیم صهیونیستی به مصر پس از حادثه، همچنین از فرضیههایی درباره نقش بازیگران مختلف از جمله رژیم صهیونیستی، آمریکا، امارات، اوکراین یا حتی عوامل داخلی سخن گفته است؛ با این حال، هیچیک از این فرضیهها را نمیتوان بدون شواهد و نتایج تحقیقات رسمی بهعنوان واقعیت قطعی مطرح کرد.
شوقی در نهایت، ادعای نقش ایران را فاقد وجاهت دانسته و حادثه دمیاط را در چارچوب تحولات گستردهتر جنگ منطقهای و تلاش برای تغییر معادلات آن تحلیل کرده است.
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