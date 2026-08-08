به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «فرحان حق»، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در پاسخ به پرسشی درباره این اتهامات گفت یونیسف از ادعاهای جدی مطرح‌شده درباره یکی از کارکنان خود آگاه است و اقدامات مقتضی را در پیش گرفته است.

وی تأکید کرد در صورت اثبات این ادعاها، چنین اقداماتی با تعهدات کارکنان سازمان ملل بر اساس منشور این سازمان، مقررات کارکنان و معیارهای رفتاری خدمات مدنی بین‌المللی مغایرت خواهد داشت؛ مقرراتی که بر مسئولیت‌های بین‌المللی کارکنان و ضرورت استقلال و بی‌طرفی آنان تأکید می‌کند.

بر اساس تحقیقی که یک پایگاه خبری مستقل آمریکایی منتشر کرده، «یهاو لیشنر» که اکنون مدیر دفتر یونیسف در واشنگتن است و بنا بر گزارش‌ها به مرخصی اداری فرستاده شده، در دوران فعالیت خود در صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، اطلاعات داخلی را در اختیار دیپلمات‌های رژیم صهیونیستی قرار داده است.

این تحقیق بر اساس ایمیل‌های افشاشده‌ای انجام شده که یک گروه هکری آنها را به دست آورده و یک سکوی انتشار اسناد محرمانه منتشر کرده است.

این اسناد همچنین شامل مکاتباتی منتسب به «رون پروسور»، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، بوده است. بر اساس ادعای این تحقیق، یکی از این مکاتبات نشان می‌دهد اطلاعات داخلی سازمان ملل چگونه زمینه‌ساز اقدام رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا شده است.

این مکاتبات به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که رژیم صهیونیستی به دلیل حمله نظامی به نوار غزه با فشارهای بین‌المللی و سازمان ملل مواجه بود.

..............

پایان پیام