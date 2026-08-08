به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسمی که به مناسبت دهمین سالگرد اعمال ممنوعیت کامل فعالیت فرودگاه بینالمللی صنعا برگزار شد، «خالد الشایف» مدیرکل فرودگاه صنعا گفت این تصمیم طی ۱۰ سال، امکان سفر حدود ۲۴ میلیون مسافر را از بین برده است.
وی همچنین اظهار داشت طی این مدت حدود ۵۰۰ هزار پرواز که قرار بود از طریق فرودگاه صنعا انجام شود، به دلیل این محدودیتها اجرا نشده است.
«مازن الصوفی» مدیرکل حملونقل هوایی وزارت حملونقل یمن نیز در بیانیه این وزارتخانه، تعطیلی فرودگاه صنعا از سوی عربستان را اقدامی یکجانبه و فاقد مشروعیت قانونی دانست. وی گفت عربستان همچنان با اعمال مجوزهای پیشینی و محدودیتهای مختلف، مانع انجام پروازها از مبدأ و به مقصد فرودگاه صنعا میشود.
وزارت حملونقل یمن در پایان خواستار رفع فوری و کامل محدودیتهای اعمالشده بر حریم هوایی و فرودگاههای این کشور شد و تأکید کرد عربستان باید بهطور کامل از مداخله در مدیریت ناوبری هوایی یمن کنار گذاشته شود.
مقامات یمنی، این محدودیتها را عامل اصلی اختلال طولانیمدت در رفتوآمد هوایی و محرومیت میلیونها یمنی از دسترسی عادی به سفرهای هوایی عنوان کردهاند.
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