به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در هفته‌های اخیر در گفت‌وگوهای خصوصی با شماری از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، بر ضرورت یافتن راهی برای خروج از جنگ با ایران تأکید کرده است.

منابع آگاه گفته‌اند کین معتقد است گزینه‌های موجود برای تشدید درگیری می‌تواند پیامدهای معکوس داشته باشد و ادامه اتکا به گزینه نظامی، بدون دستیابی به اهداف اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، هزینه‌های بیشتری به واشنگتن تحمیل کند.

این گزارش می‌افزاید کین در این دیدگاه تنها نیست و نگرانی‌های مشابهی را با شماری از مقام‌های ارشد دولت آمریکا، از جمله «جان رتکلیف» رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، «مارکو روبیو» وزیر خارجه و «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور، مطرح کرده است.

به نوشته سی‌ان‌ان، کین در دیدارهای جانبی با برخی از این مشاوران تلاش کرده است هماهنگی میان نهادهای مختلف دولت آمریکا را افزایش دهد و پیش از نشست‌های آنان با ترامپ، درباره محدودیت‌ها و خطرات گزینه‌های نظامی موجود به یک ارزیابی مشترک برسند.

بر اساس این گزارش، هدف اصلی این رایزنی‌ها بررسی محدودیت‌ها و خطرات گزینه‌های نظامی برای تشدید جنگ، از جمله گزینه‌هایی است که بدون اعزام نیروهای زمینی آمریکا قابل اجرا هستند.

سی‌ان‌ان تأکید کرده است که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا در شرایط کنونی به دنبال راهی برای پایان دادن به جنگ هستند؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده نگرانی فزاینده در محافل نظامی واشنگتن درباره پیامدهای ادامه یا تشدید درگیری با ایران و دشواری تحقق اهداف اعلام‌شده از طریق صرفاً نظامی است.

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