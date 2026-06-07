حمله حزب الله به دومین مقر فرماندهی ارتش رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب الله لبنان اعلام کرد که دومین مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی را هدف حمله پهپادی قرار داده است.

حزب الله در بیانیه ای اعلام کرد که در پاسخ به تجاوز های دشمن صهیونیستی، یکی از مقرهای فرماندهی ارتش این رژیم در منطقه الناقوره را با پهپاد انتحاری «ابابیل» هدف قرار دادیم.

حزب الله شب گذشته نیز اعلام کرد که در راستای دفاع از کشور و ملت لبنان و نقض توافق آتش بس و همچنین تجاوزهای رژیم صهیونیستی به روستاهای جنوبی که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از غیرنظامیان شد، ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه یکی از مقرهای فرماندهی ارتش اسرائیل در منطقه «قلعه الشقیف» را هدف حملات توپخانه ای قرار دادیم.

پیش از این نیز حزب‌الله لبنان با صدور چندین بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مواضع توپخانه‌ای ارتش این رژیم را در مناطق مختلف هدف قرار داده است.

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