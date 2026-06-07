ثبت نام گردهمایی مبلغان جامعه الزهرا(س) در آستانه ماه محرم ۱۴۴۸

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا علیهاالسلام در اطلاعیهای از آغاز ثبت نام گردهمایی مبلغان در آستانه ماه محرم خبر داد.
این گردهمایی با حضور معاون تبلیغ و امور فرهنگی سرکار خانم شریفی و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین کلاته مدیرگروههای تبلیغی معاونت تبلیغ حوزههای علمیه و مدیر موسسه امیر بیان، همراه با رونمایی از کتاب «سکوی پرواز» روایت الهی از برکات نبردی مقدس و اهداء آن به مبلغان، برگزار میشود.
این گردهمایی روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، ساعت ۸ تا ۱۲ در ساختمان شهید بهشتی، سالن اجتماعات طبقه همکف برگزار میشود.
مبلغان جهت شرکت در این گردهمایی از طریق پیوند http://forms.jz.ac.ir/f_۱۰۴۹/ ثبت نام کنند.
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