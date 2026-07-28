رایزنی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه عمان و عربستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه دوشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با بدر البوسعیدی و فیصل بن فرحان، وزرای امور خارجه سلطنت عمان و عربستان سعودی به بحث و رایزنی پرداخت.

وزیر خارجه کشورمان ضمن بررسی آخرین تحولات دوجانبه و منطقه‌ای بر ضرورت تقویت همکاری و پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک مشترک برای برقراری ثبات در منطقه و رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا تاکید کردند.

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