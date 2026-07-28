به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ توپخانه رژیم صهیونیستی بلندی‌های علی الطاهر در نبطیه واقع در جنوب لبنان را زیر آتش گرفت.

همچنین گزارش هایی در خصوص وقوع چند انفجار در اطراف القنطره، مرکبا در مرجعیون و دیر سریان منتشر شده است.

روز گذشته نیز اشغالگران صهیونیست دست کم سه انفجار شدید و پی در پی در منطقه کفر تبنیت را رقم زدند.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی باعث وقوع یک انفجار در مجل زون و المنصوری واقع در صور شد.

در کنار این انفجارها حملات رژیم صهیونیستی علیه خانه های شهروندان لبنانی در جنوب این کشور و به آتش کشیدن آنها نیز ادامه دارد.

با وجود این تجاوزات، مقامات غربگرای دولت لبنان به جای محکوم کردن رژیم صهیونیستی به دنبال خلع سلاح حزب الله هستند.

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