به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه سلسله وبینارهای حجِ معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، وبینار «حج و اتحاد و همکاری مسلمانان» به زبان ترکی با حضور جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران برگزار شد.

این وبینار با ارائه دکتر اسماعیل بندی دریا، مترجم و پژوهشگر ارشد از ترکیه، دکتر پناهعلی‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، و دکتر حسن صادقیان، رئیس اداره مشترک‌المنافع و ترکیه مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، برگزار شد.

در ابتدا، دکتر اسماعیل بندی دریا با اشاره به برخی تحرکات دولت سعودی نسبت به قواعد و قوانین حج گفت: نهادهای مربوطه و حجاج در هر کشور باید در خصوص مسائل مهم جهان اسلام ورود کنند و اقدامات لازم را به عمل آورند؛ این چه نوعی حجی است که نمی‌توان در آن نسبت به دغدغه‌ها و مسائل مهم دین اسلام و جهان اسلام به صورت آزادانه به بحث و گفتگو پرداخت؟ حج یک عمل عبادی ـ سیاسی است و نمی‌توان به بهانه‌های مختلف از جمله سیاسی بودن، صورت مسئله را پاک کرد. کجا بهتر از ایام حج که شاهد حضور میلیون ها حاجی از اقصی نقاط جهان در مکان مشخص و مقدس هستیم؟ از این رو، مسلمانان در برابر این همه ظلم و ستم و بی‌عدالتی استکبار و استعمار نظام غرب اعتراض خودشان را اعلام بدارند. تبعیض علیه مسلمانان جدّی است و این اتفاق تلخ را در آیین حج هم شاهد هستیم. مانع بزرگ این اتفاق تلخ هم دولت سعودی است و مسلمانان و نهادهای ذیربط باید این روند را اصلاح کنند.

این اندیشمند در ادامه با اشاره به اینکه چرا دولت سعودی اجازه نمی‌دهد گوشت های قربانی شده در میان مسلمانان توزیع شود، به مسئله مهم فقر و گرسنگی در جهان اسلام اشاره کرد و یادآور شد» امروز مسئله مهم جهان اسلام باید تقسیم ثروت و اشتراک‌گذاری ملی باشد. مشترک بودن فقط کنار هم ایستادن نیست، بلکه تقسیم مالی و ثروت است، تقسیم اخلاق و فرهنگ مشترک است.

وی ادامه داد: امروز باید بازنگری در مفهوم حج و تعریف درست آن اتفاق بیفتد؛ در این خصوص تبادل نظر و گفتگو در میان نخبگان و صاحنظران حوزه دین و فرهنگ ضروری است. باید تعصبات قومی و زبانی را کنار بگذاریم و به صورت وحدت‌القول مطالبه‌گری انجام دهیم. اگر نمی‌توانیم در مراسم حج از حق و حقانیت حرف بزنیم، اگر نمی‌توانیم از واقعه غدیر خم حرف بزنیم، همچنان در گرداب مسائل و مشکلات باقی خواهیم ماند.

در ادمه این وبینار، دکتر پناهعلی‌نیا با اشاره به ابعاد عبادی، تربیتی و اجتماعی حج، اظهار داشت: حج تنها مجموعه‌ای از مناسک ظاهری نیست، بلکه مدرسه‌ای برای تربیت انسان و قربانی کردن نفس است. همان‌گونه که حضرت ابراهیم(ع) در آزمون الهی، حضرت اسماعیل(ع) را به قربانگاه برد، انسان مؤمن نیز در حج می‌آموزد که خواسته‌های نفسانی خود را در مسیر بندگی خداوند قربانی کند.

وی افزود: اگر حج، حج ابراهیمی و اسلامی است، نباید امت اسلامی دچار چنین ضعف، تفرقه و مظلومیت باشد. امروز مشاهده می‌کنیم که بسیاری از کشورهای اسلامی در برابر مسائل مهم جهان اسلام، توان و اراده لازم برای کنشگری مؤثر را ندارند؛ در حالی که فلسفه حج، مسلمانان را به عزت، همبستگی و دفاع از مظلومان فرا می‌خواند.

دکتر پناهعلی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واقعه غدیر خم گفت: غدیر خم یک واقعه مهم تاریخی و متعلق به همه مسلمانان است، نه صرفاً شیعیان. پیامبر اکرم(ص) در این واقعه، مأمور به ابلاغ پیامی بزرگ شد و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت جایگاه ولایت و هدایت در جامعه اسلامی است. مسلمانان باید فراتر از اختلافات مذهبی، به غدیر خم به‌عنوان یک حقیقت تاریخی و نقطه‌ای مهم در تاریخ اسلام توجه کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت پایداری در برابر فشارها و زیاده‌خواهی‌ها تأکید کرد: امروز نیز دشمنان تلاش می‌کنند امت اسلامی را تضعیف کرده و قدرت چانه‌زنی مسلمانان را کاهش دهند؛ اما مسلمانان باید با تکیه بر حق، وحدت و آگاهی، از حقوق خود کوتاه نیایند.

در ادامه این وبینار، دکتر حسن صادقیان، رئیس اداره مشترک‌المنافع و ترکیه مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های جهان اسلام اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای کنونی برای امت اسلامی، اختلاف و تفرقه میان مسلمانان است.

به گفته وی، هرچند در ایام حج جلوه‌هایی از وحدت و همدلی میان مسلمانان دیده می‌شود، اما این روحیه باید در همه عرصه‌های زندگی مسلمانان استمرار یابد.

وی همچنین اسلام‌هراسی و مذهب‌هراسی را از دیگر مشکلات جدی جهان اسلام دانست و تأکید کرد: نهادها و سازمان‌های دینی در کشورهای اسلامی باید با تقویت همکاری‌ها، تبادل تجربیات و انجام فعالیت‌های مشترک فرهنگی و آموزشی در برابر این جریان‌ها ایستادگی کنند.

صادقیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر جهان اسلام، بر لزوم بازنگری در رویکردها و تقویت کنشگری راهبردی جریان‌های اسلامی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، افزایش آگاهی و تبیین صحیح مسائل جهان اسلام می‌تواند زمینه‌ساز همگرایی بیشتر میان مسلمانان شود.

وی در پایان با اشاره به نتایج یک پژوهش میدانی در ترکیه درباره آثار حج بر زندگی دینی زائران گفت: این تحقیق نشان می‌دهد که حج می‌تواند موجب تحول درونی، تقویت روحیه همدلی و افزایش احساس تعلق به امت اسلامی در میان مسلمانان شود؛ امری که در صورت تقویت آموزش و آگاهی‌بخشی، می‌تواند به تقویت وحدت و همگرایی در جهان اسلام کمک کند.

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