جلد بیست و دوم کتاب «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد بیست و دوم کتاب «فی رحاب اهل البیت علیهمالسلام» درباره افضلیت حضرت علی(ع) بر سایر صحابه، به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.
این کتاب درباره اثبات و انعکاس برتریهای امام علی علیهالسلام بر دیگر اصحاب پیامبر(ص) است. از نظر نگارنده، صرفنظر از فضایل و ویژگیهای نفسانی و انسانی علی علیهلسلام و تنها در مقام مقایسه و حتی با معیار قرار دادن ملاکهایی که خلفا برای سنجش افراد به کار میبردهاند، امیرالمومنین علیهالسلام به سبب برخورداری از علم و دانش و صفات فردی و اجتماعی، برتر از دیگر یاران پیامبر(ص) بوده است.
بیان فرازهایی از شخصیت علی(ع)، ارایه آیات نازلشده در باره فضایل ایشان، عرضه روایاتی که گویای افضلیت آن امام همام است، بررسی تلقی و برداشت صحابه از شخصیت امام علی علیهالسلام و ذکر ویژگیهای انحصاری آن حضرت، مراحلی هستند که نویسنده در طول این تحقیق پیموده است.
کتاب «فی رحاب اهل بیت(ع)» به همت سید عبدالرحیم موسوی تهیه شده و اثر پژوهشی مجمع جهانی اهل بیت(ع) است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن، به نمایندگی علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.
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