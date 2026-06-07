بازداشت زنان از سوی طالبان به دلیل نپوشیدن برقع در هرات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در هرات گزارش می‌دهند که پس از صدور دستور جدید اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان، محتسبان (ماموران امر به معروف و نهی از منکر) این گروه از روز شنبه (۱۶ خرداد) عملیات گسترده‌ای برای اجرای حجاب مورد نظر آغاز کرده‌اند.

طبق این گزارش‌ها، مأموران طالبان با حضور در خیابان‌ها، بازارها، مراکز خرید و خیابان‌های اصلی شهر، ده‌ها زن و دختر را به اتهام نپوشیدن چادری یا برقع (چادر روبند دار) بازداشت و به مراکز بازداشت منتقل کرده‌اند.

شاهدان به رسانه‌های افغانستان گفته‌اند که مأموران مسلح به چوب و تجهیزات، زنان با پوشش‌های رایج هراتی مانند مانتو بلند را متوقف کرده و با آنها برخورد کرده‌اند.

این اقدامات جو ترس شدیدی در میان خانواده‌ها ایجاد کرده و بسیاری از زنان را از خروج از خانه بازداشته است.

این دستور تازه پس از هشدارهای قبلی طالبان صادر شده که زنان بدون حجاب مورد نظر را زندانی خواهند کرد.

فعالان حقوق زنان این اقدامات را بخشی از سرکوب سیستماتیک زنان افغان می‌دانند که دسترسی آنها به آموزش، کار و خدمات بهداشتی را بیش از پیش محدود کرده است.

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