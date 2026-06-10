به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدرب‌الرسول سیاف، از رهبران جهادی شناخته‌شده افغانستان، در واکنش به بازداشت زنان در هرات و سرکوب اعتراض‌های مردمی روز گذشته در این شهر توسط طالبان، آنان را با الفاظ شدیدی مورد خطاب قرار داد.

سیاف در یادداشتی که امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، با استناد به آیه «أدع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة» نوشت: «ای طالب از الله بترس، از راه قرآن عدول کردی. قرآن به اسلوب آمیخته با حکمت و سخنان خوش‌آهنگ ارشاد فرموده، نه با میل تفنگ. و شیوه تشویق و تقدیر را بر تهدید و تحقیر بهتر و خوبتر دانسته.»

رهبر جهادی افغانستان که که در خارج از این کشور به سر می‌برد رد ادامه نگاشته است: «بازهم از خدا بترس و از ضرب‌وشتم و قتل مردم دست بردار. ورنه هزینه آن در دنیا و آخرت از تحمل‌تان بالا خواهد بود.»

گفتنی است، روز گذشته نیروهای طالبان با شلیک مستقیم و ضرب‌وجرح مردم معترض در منطقه شیعه‌نشین شهر هرات، عده‌ای را شهید و زخمی کردند. این حادثه که در پی بازداشت‌های زنان در روزهای اخیر به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان صورت گرفت، واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از افغانستان داشت و عملکرد طالبان را با موج گسترده انتقادات مواجه ساخت.

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