ویدئوهای جعلی، خشم واقعی؛ ماجرای بازداشت زنان در شهر هرات افغانستان چه بود؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار تصاویری ساختگی با ادعای برخورد خشونت‌آمیز نیروهای حکومت طالبان با زنان در شهر هرات، موجی از واکنش‌ها را در افغانستان برانگیخت. اما پس از بررسی‌ها مشخص شد این ویدئوها با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده‌اند. هم‌زمان، اصل بازداشت شماری از زنان افغانستانی به دلیل رعایت نکردن حجاب تأیید شده و بار دیگر بحث درباره محدودیت‌های اعمال‌شده بر این زنان از سوی حکومت طالبان را داغ کرده است.

انتشار ویدئوهای ساختگی و واکنش طالبان

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» در روزهای اخیر بسیاری از کاربران افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی را منتشر کردند که در آن‌ها نیروهای اداره امر به معروف و نهی از منکر دیده می‌شدند که چند زن را در استان هرات در غرب افغانستان با شیوه‌هایی خشونت‌آمیز بازداشت می‌کنند. انتشار این تصاویر باعث ایجاد موجی از خشم و نگرانی در میان مردم افغانستان شد.

اما بعداً مشخص شد این ویدئوها واقعی نیستند و به‌طور عمدی با استفاده از فناوری هوش مصنوعی ساخته شده‌اند.

اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اعلام کرد که اصل بازداشت شماری از زنان در هرات صحت دارد، اما این بازداشت‌ها توسط نیروهای امنیتی زن وابسته به این اداره و نه نیروهای مرد، انجام شده است.

این نهاد در دو بیانیه جداگانه تأکید کرد که تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، جعلی بوده و با هدف آسیب زدن به حکومت طالبان و متهم کردن آن به نقض تصمیم‌های پیشین درباره نحوه برخورد با زنان ساخته شده‌اند.

روایت فعالان از آنچه در هرات رخ داد

«لیلا محمد هاشم» فعال افغانستانی به روزنامه «العربی الجدید» گفت: موضوع بازداشت زنان در هرات درست است، اما به شکلی که در برخی رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اتفاق نیفتاده است.

او با اشاره به اینکه اعضایی از خانواده‌اش در هرات زندگی می‌کنند، افزود: زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند ابتدا تذکر دریافت می‌کنند و اگر تخلف تکرار شود، توسط نیروهای زن اداره امر به معروف بازداشت می‌شوند، نه مردان.

لیلا محمد هاشم گفت: مسائل مربوط به زنان در افغانستان، بسیار حساس است و حکومت طالبان برای برخورد با زنان سازوکار خاصی دارد. انتشار ویدئوهای جعلی باعث ترس و نگرانی بسیاری از زنان شده و برخی از آنها تصور کرده‌اند که خروج از خانه برایشان خطرناک است.

او افزود: زنانی که حجاب دارند در خیابان مورد تعرض قرار نمی‌گیرند. من همراه مادرم بارها برای خرید به بازار می‌روم و تاکنون هیچ برخوردی از سوی نیروهای امنیتی حکومت طالبان یا اداره امر به معروف ندیده‌ایم.

تأیید بازداشت‌ها، اما رد ادعای خشونت

«عظمی فاروق» فعال اجتماعی افغانستان و معلم یکی از مدارس دینی در کابل، نیز گفت که بازداشت زنان در شهر هرات واقعیت دارد، اما تصاویر منتشرشده درباره استفاده از خشونت علیه آنان جعلی است.

او توضیح داد: بازداشت برخی زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب در چارچوب سیاستی است که حکومت طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود. برخی زنان تا زمان حضور سرپرست شرعی و ارائه ضمانت برای رعایت حجاب در آینده، متوقف شدند و سپس آزاد شدند.

عظمی فاروق درباره ویدئوهای منتشرشده گفت: در یکی از تصاویر، زنی نشان داده می‌شود که به او شلیک می‌شود، اما زن دیگری که کنار او ایستاده هیچ واکنشی ندارد. همین موضوع باعث شد احتمال جعلی بودن ویدئو را مطرح کنم.

او در عین حال تأکید کرد که حتی بازداشت زنان بدون توجه به شرایط اجتماعی افغانستان می‌تواند باعث افزایش ترس شود و حکومت طالبان باید با انعطاف بیشتری با این مسائل برخورد کند.

هوش مصنوعی و خطر گسترش اطلاعات جعلی

انتشار این ویدئوها بار دیگر خطر استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوای جعلی در بحران‌های اجتماعی و سیاسی را برجسته کرد.

با وجود مشخص شدن جعلی بودن تصاویر، سرعت انتشار آنها باعث شد بسیاری از مردم افغانستان پیش از مشخص شدن حقیقت، آنها را باور کنند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین محتواهایی می‌توانند در جوامعی که از قبل با تنش‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌رو هستند، باعث افزایش ترس، خشم و بی‌اعتمادی شوند.

سابقه محدودیت‌های طالبان و زمینه بی‌اعتمادی

این اتفاق در شرایطی رخ داد که شهر هرات در مقایسه با بسیاری از شهرهای افغانستان، همواره به‌عنوان یکی از مناطق نسبتاً بازتر به لحاظ اجتماعی شناخته می‌شده است.

«محمودالحسن زوی» فعال افغانستانی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» گفت: محدودیت‌های حکومت طالبان علیه زنان و دختران افغانستانی طی پنج سال گذشته از جمله محرومیت از آموزش و کار، لغو وزارت امور زنان و اقدامات مشابه، باعث شده بسیاری از مردم هر خبری درباره برخورد با زنان را باور کنند.

او افزود: بسیاری از افغانستانی‌ها معتقدند حکومت طالبان بارها نشان داده که با زنان رویکردی سختگیرانه دارد و همین موضوع زمینه پذیرش سریع چنین ادعاهایی را فراهم کرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸