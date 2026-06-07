اعزام ۳۰ تن از خانواده شهدای جنگ به عتبات عالیات به همت کتائب سیدالشهدا(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن العبادی در گفت‌وگویی با تاکید براینکه تکریم از خانواده شهدا یک حجت شرعی است؛ اظهار کرد: در قالب این برنامه، ۳۰ تن از همسران، مادران و پدران شهدای جنگ به همت کتائب سیدالشهدا(ع) به زیارت عتبات عالیات اعزام شدند.

وی با بیان اینکه کتائب سیدالشهدا(ع) بخشی از محور مقاومت اسلامی است، افزود: این مجموعه فعالیت‌های خود را بر مبنای ارزش‌های اسلامی، فرهنگ مقاومت و اعتقاد به ولایت فقیه دنبال می‌کند و در راستای تقویت همبستگی میان ملت‌های مسلمان گام برمی‌دارد.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مبانی فکری این مجموعه تصریح کرد: اندیشه ایمان، هجرت و جهاد در راه خدا از اصول مورد تأکید در فعالیت‌های فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) است؛ چنان‌که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ».

العبادی این اقدام را از جمله برنامه‌های فرهنگی مشترک میان دو ملت ایران و عراق دانست و گفت: اعزام خانواده‌های شهدا به عتبات عالیات در راستای تعمیق روابط مردمی و تقویت پیوندهای اعتقادی میان دو کشور انجام شده است.

وی این طرح را از ابتکارات فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) عنوان کرد و افزود: اعزام خانواده‌های شهدا به عتبات عالیات با هدف تکریم خانواده‌های ایثارگران و توسعه ارتباطات فرهنگی و مردمی میان ایران و عراق اجرا شده است.

وی درباره برنامه‌های این سفر اظهار کرد: زائران در این سفر معنوی ابتدا به کربلای معلی مشرف شدند و حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) را زیارت کردند. سپس در نجف اشرف به زیارت بارگاه نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نائل آمدند.

العبادی ادامه داد: اعضای این کاروان همچنین با حضور بر مزار شهید ابومهدی المهندس، شهدای کتائب سیدالشهدا(ع) و شهید سید حیدر الموسوی، یاد و خاطره شهدای مقاومت را گرامی داشته و با آرمان‌های آنان تجدید پیمان کردند.

وی افزود: در ادامه این سفر، زائران به کاظمین و سامرا مشرف شدند و حرم‌های مطهر امام موسی کاظم(ع)، امام محمدتقی(ع)، امام علی النقی(ع) و امام حسن عسکری(ع) را زیارت کردند. این کاروان پس از بازگشت مجدد به کربلای معلی و زیارت پایانی حرم سیدالشهدا(ع)، به جمهوری اسلامی ایران بازگشت.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) در جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند جوامع اسلامی هستند و تکریم آنان، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ادای دین به مجاهدت‌های شهیدان به شمار می‌رود.

العبادی در پایان تأکید کرد: چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد فضای معنوی برای خانواده‌های شهدا، نقش مهمی در تحکیم روابط مردمی و گسترش همبستگی فرهنگی میان ایران و عراق ایفا می‌کند.

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