  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

اعزام ۳۰ تن از خانواده شهدای جنگ به عتبات عالیات به همت کتائب سیدالشهدا(ع)

۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۵
کد مطلب: 1823840
اعزام ۳۰ تن از خانواده شهدای جنگ به عتبات عالیات به همت کتائب سیدالشهدا(ع)

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) در جمهوری اسلامی ایران از اعزام ۳۰ تن از خانواده‌های شهدای جنگ به عتبات عالیات خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تکریم خانواده‌های شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت پیوندهای فرهنگی و معنوی میان ملت‌های ایران و عراق انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن العبادی در گفت‌وگویی با تاکید براینکه تکریم از خانواده شهدا یک حجت شرعی است؛ اظهار کرد: در قالب این برنامه، ۳۰ تن از همسران، مادران و پدران شهدای جنگ به همت کتائب سیدالشهدا(ع) به زیارت عتبات عالیات اعزام شدند.

وی با بیان اینکه کتائب سیدالشهدا(ع) بخشی از محور مقاومت اسلامی است، افزود: این مجموعه فعالیت‌های خود را بر مبنای ارزش‌های اسلامی، فرهنگ مقاومت و اعتقاد به ولایت فقیه دنبال می‌کند و در راستای تقویت همبستگی میان ملت‌های مسلمان گام برمی‌دارد.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مبانی فکری این مجموعه تصریح کرد: اندیشه ایمان، هجرت و جهاد در راه خدا از اصول مورد تأکید در فعالیت‌های فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) است؛ چنان‌که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ».

العبادی این اقدام را از جمله برنامه‌های فرهنگی مشترک میان دو ملت ایران و عراق دانست و گفت: اعزام خانواده‌های شهدا به عتبات عالیات در راستای تعمیق روابط مردمی و تقویت پیوندهای اعتقادی میان دو کشور انجام شده است.

وی این طرح را از ابتکارات فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) عنوان کرد و افزود: اعزام خانواده‌های شهدا به عتبات عالیات با هدف تکریم خانواده‌های ایثارگران و توسعه ارتباطات فرهنگی و مردمی میان ایران و عراق اجرا شده است.

وی درباره برنامه‌های این سفر اظهار کرد: زائران در این سفر معنوی ابتدا به کربلای معلی مشرف شدند و حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) را زیارت کردند. سپس در نجف اشرف به زیارت بارگاه نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نائل آمدند.

العبادی ادامه داد: اعضای این کاروان همچنین با حضور بر مزار شهید ابومهدی المهندس، شهدای کتائب سیدالشهدا(ع) و شهید سید حیدر الموسوی، یاد و خاطره شهدای مقاومت را گرامی داشته و با آرمان‌های آنان تجدید پیمان کردند.

وی افزود: در ادامه این سفر، زائران به کاظمین و سامرا مشرف شدند و حرم‌های مطهر امام موسی کاظم(ع)، امام محمدتقی(ع)، امام علی النقی(ع) و امام حسن عسکری(ع) را زیارت کردند. این کاروان پس از بازگشت مجدد به کربلای معلی و زیارت پایانی حرم سیدالشهدا(ع)، به جمهوری اسلامی ایران بازگشت.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) در جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند جوامع اسلامی هستند و تکریم آنان، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ادای دین به مجاهدت‌های شهیدان به شمار می‌رود.

العبادی در پایان تأکید کرد: چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد فضای معنوی برای خانواده‌های شهدا، نقش مهمی در تحکیم روابط مردمی و گسترش همبستگی فرهنگی میان ایران و عراق ایفا می‌کند.

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha