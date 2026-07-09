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موکب کتائب سیدالشهدا در مشهد میزبان زائران تشییع رهبر شهید شد

۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۸
کد مطلب: 1837939
موکب کتائب سیدالشهدا در مشهد میزبان زائران تشییع رهبر شهید شد

موکب دفتر کتائب سیدالشهدا در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس مستقر شده و با توزیع روزانه سه هزار پرس غذای گرم، دو هزار آبمیوه و ۲۰ هزار بطری آب آشامیدنی، به زائران و عزاداران حاضر در مراسم تدفین خدمت‌رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در ایران، از آغاز فعالیت موکب دفتر کتائب سیدالشهدا در مشهد مقدس خبر داد و گفت: این موکب با هدف خدمت‌رسانی به زائران امام رضا(ع) و حاضران در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، از روز یکشنبه در مسیر تشییع مستقر شده و تا روز جمعه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

العبادی با اشاره به برپایی موکب دفتر کتائب سیدالشهدا در ایران اظهار کرد: این موکب در خیابان امام رضا(ع)، مسیر تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان برپا شده و هر روز از ساعت ۱۵ عصر تا یک بامداد آماده خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران است.

وی افزود: در مدت فعالیت این موکب، روزانه سه هزار پرس غذای گرم، دو هزار آبمیوه و ۲۰ هزار بطری آب آشامیدنی میان زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم توزیع می‌شود.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در ایران، هدف از برپایی این موکب را ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای عنوان کرد و گفت: برادران ما دیروز در عراق میزبان رهبر شهید و خانواده ایشان بودند و ما نیز بی‌صبرانه منتظر وداع با پیکر ایشان هستیم.

العبادی با اشاره به نقش رهبر شهید در جبهه مقاومت تصریح کرد: نقش بی‌بدیل ایشان در حمایت و تقویت جبهه مقاومت هرگز فراموش نخواهد شد.

وی ادامه داد: با وداع با رهبر شهید انقلاب، بار دیگر با امام سیدمجتبی خامنه‌ای عهد می‌بندیم و گوش به فرمان ایشان در جبهه مقاومت مقابل دشمن خواهیم ایستاد.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در ایران خاطرنشان کرد: حضور این موکب، جلوه‌ای از ارادت به رهبر شهید و تجدید عهد با مسیر مقاومت است.

موکب کتائب سیدالشهدا در مشهد میزبان زائران تشییع رهبر شهید شد

موکب کتائب سیدالشهدا در مشهد میزبان زائران تشییع رهبر شهید شد

موکب کتائب سیدالشهدا در مشهد میزبان زائران تشییع رهبر شهید شد

موکب کتائب سیدالشهدا در مشهد میزبان زائران تشییع رهبر شهید شد

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