موکب کتائب سیدالشهدا در مشهد میزبان زائران تشییع رهبر شهید شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در ایران، از آغاز فعالیت موکب دفتر کتائب سیدالشهدا در مشهد مقدس خبر داد و گفت: این موکب با هدف خدمترسانی به زائران امام رضا(ع) و حاضران در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، از روز یکشنبه در مسیر تشییع مستقر شده و تا روز جمعه به فعالیت خود ادامه میدهد.
العبادی با اشاره به برپایی موکب دفتر کتائب سیدالشهدا در ایران اظهار کرد: این موکب در خیابان امام رضا(ع)، مسیر تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان برپا شده و هر روز از ساعت ۱۵ عصر تا یک بامداد آماده خدمترسانی به زائران و عزاداران است.
وی افزود: در مدت فعالیت این موکب، روزانه سه هزار پرس غذای گرم، دو هزار آبمیوه و ۲۰ هزار بطری آب آشامیدنی میان زائران و شرکتکنندگان در مراسم توزیع میشود.
نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در ایران، هدف از برپایی این موکب را ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب، آیتالله سیدعلی خامنهای عنوان کرد و گفت: برادران ما دیروز در عراق میزبان رهبر شهید و خانواده ایشان بودند و ما نیز بیصبرانه منتظر وداع با پیکر ایشان هستیم.
العبادی با اشاره به نقش رهبر شهید در جبهه مقاومت تصریح کرد: نقش بیبدیل ایشان در حمایت و تقویت جبهه مقاومت هرگز فراموش نخواهد شد.
وی ادامه داد: با وداع با رهبر شهید انقلاب، بار دیگر با امام سیدمجتبی خامنهای عهد میبندیم و گوش به فرمان ایشان در جبهه مقاومت مقابل دشمن خواهیم ایستاد.
نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در ایران خاطرنشان کرد: حضور این موکب، جلوهای از ارادت به رهبر شهید و تجدید عهد با مسیر مقاومت است.
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