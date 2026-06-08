به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی بامداد دوشنبه اعلام کرد که یک فروند موشک از یمن به سوی اسرائیل شلیک شده است.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی ادعا شده که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با این تهدید هستند.

فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نیز با تأیید این حمله موشکی، اعلام کرد: پس از شناسایی شلیک موشک از یمن به سوی مرکز اسرائیل، هشدار زودهنگام برای ساکنان مناطق مرکزی و جنوبی این منطقه صادر شده است.

این نهاد همچنین از فعال شدن آژیر خطر در تل آویو و بخش‌هایی از مرکز و جنوب اسرائیل خبر داد.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره نوع موشک، محل احتمالی اصابت یا نتیجه عملیات رهگیری منتشر نشده است.

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