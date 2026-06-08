سقوط هواپیمای مسافربری در صحرای کربلا صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مهندس نصیف جاسم الخطابی، استاندار کربلا اعلام کرد که اخبار منتشرشده درباره سقوط یک هواپیمای مسافربری در صحرای کربلا صحت ندارد.

وی تأکید کرد که جسم سقوط ‌کرده هواپیمای مسافربری نبوده و احتمالاً یک پهپاد (هواپیمای بدون سرنشین) بوده است.

استاندار کربلا از شهروندان و رسانه‌ها خواست اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

پیشتر سازمان هواپیمائی عراق هم خبر سقوط هواپیمای عراقی را تکذیب کرده بود.

یک منبع امنیتی نیز اعلام کرد: جسمی که در صحرای کربلا سرنگون شده، یک پهپاد آمریکایی از نوع MQ-۱C Gray Eagle (عقاب خاکستری) بوده است.

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