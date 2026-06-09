پروژه خلع سلاح مقاومت عراق در پیچ تاریخی دشوار؛ از فشار آمریکا برای نفوذ تا زمینه سازی برای پایگاه محرمانه اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- مردم عراق هیچ گاه روزهای سخت سال ۲۰۱۴ که کشورشان عرصه تاخت و تاز گروه های تروریستی تکفیری داعش مورد حمایت آمریکا و اسرائیل قرار گرفت را فراموش نمی کنند. پس از فتوای مشهور مرجعیت در بسیج مردمی عراق گروه های مقاومت اسلامی با همکاری مردم عراق دژ محکمی در برابر این گروه خطرناک تروریستی بودند و پس از سال ها مبارزه و اهدای هزاران شهید و جانباز موفق به پاکسازی عراق از لوث داعش شدند.

آمریکا در ماه‌های اخیر فشارهای شدیدی بر دولت عراق وارد کرده است تا نقش مقاومت گروه‌های مسلح در این کشور را پایان دهد و این گروه ها را خلع سلاح کند. واشنگتن همچنین شرط کرده است که این گروه‌ها به‌ویژه پس از کسب شمار قابل توجهی از کرسی‌های پارلمان، در دولت جدید عراق مشارکت نداشته باشند.

در همین راستا پروژه خلع سلاح مقاومت عراق با عنوان زیبای «طرح انحصار سلاح »در محافل سیاسی و رسانه ای عراق مطرح شده است.

در راستای تلاش های رسانه ای و تبلیغاتی برخی از احزاب سیاسی همسو با سیات های واشنگتن در عراق شایعاتی مبنی بر موافقت رهبران مقاومت با خلع سلاح منتشر شد. در این اخبار آمده است؛ گروه‌های مقاومت عراق از جمله کتائب امام علی(ع)، عصائب اهل الحق، انصارالله الاوفیاء و کتائب سیدالشهداء با طرح خلع سلاح موافقت کردند اما در مقابل، کتائب حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با خلع سلاح اعلام و تاکید کرد که تحقق حاکمیت و امنیت کامل عراق شرط لازم برای چنین اقدامی است.

عراق طی دو دهه گذشته در معرض انواع توطئه‌ها قرار گرفته است و ملت عراق هزینه‌های سنگینی را پرداخت کردند . نفوذ و سلطه واشنگتن بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی این کشور رو به افزایش است و در چنین شرایطی آمریکا خواهان تضعیف گروه های مقاومت عراق با عنوان پروژه خلع سلاح مقاومت و تحویل سلاح به ارتش است.

اما رهبران گروه های مقاومت معتقدند شرایطی که موجب تشکیل گروه های مقاومت شد همچنان پابر جا است و اشغالگران آمریکایی در خاک عراق حضور دارند و به طور متناوب حملات متعددی را علیه مقرهای حشد الشعبی انجام می دهند و استقلال سیاسی و نظامی عراق را با این عملکرد خود زیر سوال می برند.

اگر چه در روزهای اخیر برخی از گروه های مقاومت چون سرایا السلام با تحویل سلاح خود به دولت موافقت کردند اما گروه های مقاومت دیگر و در راس آنها نجباء مخالف این پروژه است.

«حاج عبدالقادر الکربلائی» معاون نظامی نجباء طی گفت و گویی در این زمینه اعلام کرد: دخالت آشکار آمریکا در مقدرات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نقض مداوم حاکمیت عراق با پرسه زدن جنگنده‌ها و پهپادها، نشان می‌دهد که اشغالگران به توافق‌شان با دولت قبلی مبنی بر تخلیه خاک ما تا سپتامبر آینده، پایبند نیستند؛ توافقی که طبق آن، باید پایگاه‌های خود در بغداد را تخلیه و پروازهایشان در آسمان عراق را متوقف می‌کردند. بنابراین تأکید می‌کنیم که اگر بی‌اعتنایی و نقض جدول زمان‌بندی ادامه پیدا کند، مقاومت اسلامی در بالاترین سطح آمادگی است تا به این حضور نامشروع پایان دهد.

وی تاکید کرد: درباره سلاح مقدس مقاومت نیز (برای پایان دادن به بحث‌ها و حرف‌وحدیث‌ها) تأکید می‌کنیم که این سلاح، سلاحی اعتقادی است و هرقدر لازم باشد برای حفظش فداکاری خواهیم کرد تا زمانی که به دست تنها صاحب شرعی‌اش، امام مهدی(عج) سپرده شود. چنانچه رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کند، توسط مقاومت تنبیه خواهد شد.

«فراس الیاسر» عضو شورای سیاسی جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق با تاکید بر اینکه سلاح مقاومت محصول شرایط امنیتی و چالش‌های دو دهه اخیر عراق است، اعلام کرد که تا زمان تداوم حضور نیروهای آمریکایی و ادامه فشارهای واشنگتن بر بغداد، مقاومت عراق از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و ازسرگیری عملیات علیه نیروهای آمریکایی نیز همچنان قابل تصور است.

وی گفت: آنچه امروز جریان دارد، تلاشی از سوی آمریکا برای اعمال فشار و باج‌خواهی سیاسی از عراق و دولت آن است. واشنگتن فشارهایی را بر دولت عراق وارد می‌کند تا فعالیت نیروهای مقاومت را محدود سازد. موضع جنبش نجباء و دیگر گروه‌های مقاومت، مخالفت با این فشارها بوده است. دولت عراق نیز نباید در برابر خواسته‌های آمریکا تسلیم شود، بلکه باید در مسیر تقویت توانمندی‌های امنیتی و نظامی کشور گام بردارد.

سلاح ما سلاح سپاه امام مهدی(عج) است

شیخ حسن العبادی، نماینده فرهنگی گردان‌های سید الشهدا در جمهوری اسلامی ایران در باره پروژه خلع سلاح مقاومت عراق گفت: سلاح ما سلاح سپاه امام مهدی(عج) است و هیچکس نمی‌تواند سرنوشت آن را تعیین کند.

وی در خصوص همکاری مقاومت عراق با ایران و جبهه مقاومت لبنان گفت: تجاوز صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به جمهوری اسلامی ایران و لبنان بدون مجازات نخواهد ماند و دشمن شاهد قدرت ضربات ما خواهد بود. روزهای آینده برای شما شگفتی‌هایی به همراه خواهد داشت که با چشمان خود خواهید دید. اگر آمریکا با رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به ایران شریک شود، پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه هدف موشک‌های ما قرار خواهند گرفت. اگر ترامپ احمق تصمیم به ادامه حمله به جمهوری اسلامی ایران بگیرد، پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه را به آتش خواهیم کشید.

در این راستا شیخ کاظم الفرطوسی سخنگوی گردان های سیدالشهداء اعلام کرد که «تحویل سلاح مقاومت برای کسب صندلی وزارت ، خیانت است.» وی با تاکید بر اینکه «گروه های مقاومت هرگز سلاح خود را تحویل نخواهند داد.» از بین بردن دستاوردهای نظامی «در ازای دریافت پست های دولتی را خیانت به کشور» خواند.

پروژه خلع سلاح مقاومت پروژه ای صهیونیستی است

وقایع سال‌های گذشته و چشم انداز طمع ورزی رژیم صهیونیستی به عراق که به صورت ویژه در تاسیس پایگاه نظامی محرمانه این رژیم در استان نجف اشرف خود را نشان داد، ثابت می‌کند که عراق همواره در معرض دست‌اندازی و طمع ورزی رژیم صهیونیستی قرار داشته و اگر بسیج عمومی مردم(حشدالشعبی) در تامین امنیت کشور و مشارکت بدنه اجتماعی ملت در ایجاد آرامش در فضای عمومی جامعه محقق نشود؛ چشم انداز روشنی از نظر امنیتی در انتظار این کشور نخواهد بود..

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