جهش ۴ درصدی قیمت نفت پس از ازسرگیری حملات میان ایران و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قیمت نفت امروز دوشنبه و در پی ازسرگیری حملات میان ایران و رژیم صهیونیستی پس از نقض آتش‌بس لبنان از سوی این رژیم و حمله به ضاحیه جنوبی بیروت، افزایش یافت. موضوعی که امیدها به پایان یافتن جنگ در سطح منطقه و ازسرگیری جریان عادی صادرات نفت خام از طریق تنگه هرمز را کاهش داده است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا تا ساعت ۰۰:۱۳ به وقت گرینویچ با افزایش ۲ دلار و ۱۰ سنتی، معادل ۲.۳۲ درصد، به ۹۲ دلار و ۶۴ سنت برای هر بشکه رسید. همچنین قیمت معاملات آتی نفت برنت با رشد ۴ درصدی به ۹۶ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه افزایش یافت، هرچند در ابتدای معاملات رشد آن حدود ۲.۵ درصد گزارش شده بود.

این افزایش قیمت موجب شد بخش عمده‌ای از زیان‌های بازار نفت در روز جمعه جبران شود؛ زمانی که قیمت‌ها در پی افزایش امیدها به کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران کاهش یافته بودند. این تنش‌ها از ماه فوریه و پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران آغاز شد.

در شرایطی که بازار جهانی انرژی با بحران عرضه ناشی از بسته شدن تنگه هرمز روبه‌رو است؛ تنگه‌ای که حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند، ائتلاف «اوپک‌پلاس» دیروز یکشنبه با افزایش تولید نفت برای چهارمین بار طی چهار ماه گذشته موافقت کرد.

با این حال، تحلیلگران معتقدند این تصمیم تأثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت. زیرا بسیاری از اعضای اوپک‌پلاس به دلیل بسته بودن تنگه هرمز قادر به تحقق اهداف تولیدی خود نیستند. در مورد روسیه نیز حملات انجام‌شده علیه زیرساخت‌های انرژی این کشور، ظرفیت تولید آن را تضعیف کرده است.

«خورخه لئون» رئیس بخش تحلیل‌های ژئوپلیتیکی شرکت «ریستاد انرژی»، در یادداشتی نوشت: در شرایط کنونی بازار، تأثیر واقعی چنین تصمیمی تقریباً نزدیک به صفر خواهد بود.

وی افزود که محدودیت‌های عرضه و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی همچنان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار نفت به شمار می‌روند و افزایش اسمی تولید نمی‌تواند کمبودهای ناشی از اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی را جبران کند.

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