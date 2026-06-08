حمایت حماس از حملات ایران به اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس در وبگاه رسمی خود با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: واکنش ایران و یمن علیه رژیم صهیونیستی در برابر جنایت‌هایش علیه لبنان و مردم بزرگوار آن را به شدت ارج می‌نهیم؛ و در سایه جنایت‌های اشغالگری صهیونیستی و تجاوز مستمر آن علیه مردم ما در غزه، کرانه باختری و قدس، و همچنین علیه مردم برادر لبنان، توقف این تجاوز صهیونیستی و جنایت‌های پیوسته آن به یک اولویت فوری تبدیل شده است.

این امر مستلزم همبستگی بازیگران مختلف در منطقه و جهان برای پایان دادن به آن است، زیرا اکنون روشن شده که رژیم صهیونیستی و رفتار متجاوزانه و مهارناپذیر آن، منشأ تمام تنش‌های منطقه و پیامدهای خطرناک آن بر عرصه بین‌المللی است.

رژیم اشغالگر، با تجاوز مستمر خود به غزه، لبنان و ایران، و با خیانت و زیرپا گذاشتن مکرر تعهداتش و نقض توافق‌هایی که امضا می‌کند، ثابت کرده که رژیمی است که به هیچ پیمانی احترام نمی‌گذارد و به هیچ تفاهمی پایبند نمی‌ماند، و تخلفات و نقض‌های خود را از تمام توافقات و تعهدات بین‌المللی ادامه می‌دهد. این امر تأکید می‌کند سیاست‌های تجاوزکارانه آن تهدیدی دائمی برای امنیت و ثبات منطقه به شمار می‌رود.

همانا تجاوز صهیونیستی به غزه، لبنان و ایران نه تنها این طرف‌ها را هدف قرار داده، بلکه تجاوزی به تمام امت (اسلام) و آینده آن محسوب می‌شود.

این امر ایجاب می‌کند که همه اجزای امت در یک صف واحد در برابر این تعرضات پیوسته بایستند و تمام اشکال همبستگی و پشتیبانی را تقویت کنند تا به مهار کردن رژیم اشغالگر و تجاوزات فزآینده اش کمک نمایند.

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