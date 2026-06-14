رمز پیروزی ایران در برابر آمریکا و اسرائیل «وحدت ملی» بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت قطری «العربی الجدید» در ادامه تحلیلهای خود از نتایج جنگ اخیر در منطقه که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداخته بودند و تبدیل به یک جنگ منطقهای شد، در مقالهای با عنوان «محدودیتهای قدرت ترامپ و نتانیاهو» به بررسی عوامل شکست اهداف آمریکاییها و صهیونیستها در این جنگ پرداخته است.
این وبسایت نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر امروز با این واقعیت تاریخی و عملی روبرو هستند که قدرت، محدودیتهایی دارد که اگر بخواهند پا را از آن فراتر بگذارند مجبورند عواقبش را تحمل کنند.
العربی الجدید تأکید کرد: نظریه «زور و زور بیشتر» که نتانیاهو در برخورد با همه دشمنانش، از ایران گرفته تا لبنان، سوریه، عراق و یمن، اتخاذ کرده بود امروز ناقص و غلط بودن خود را ثابت میکند. ذهن بیش فعال و جنایتکار نتانیاهو نمیتواند بفهمد که تکیه صرف بر زور در مواجهه با یک اراده جمعی و مقاوم، محکوم به شکست است.
در این تحلیل آمده است: هر تلاشی برای تحمیل یک واقعیت خاص، طرف دیگر را مجبور میکند تا ابزارهای جدیدی برای مقابله با شرایط موجود و مقاومت و اتحاد ایجاد کند. در اقتصاد به این مفهوم «بازده نزولی» گفته میشود که در مورد قدرت نظامی نیز صدق میکند. هر چقدر بیشتر بخواهیم از زور استفاده کنیم، بیشتر در باتلاق غرق میشویم.
جنگ، وحدت ایرانیها را تقویت کرد
این تحلیل با استناد به آرنولد توینبی، مورخ انگلیسی، که میگوید فشار خارجی به جای از هم پاشیدن جامعه، انسجام آن را تقویت میکند، نوشت: استفاده از زور بیش از حد به احیای هویت ملی که در حال تضعیف بود منجر میشود؛ اتفاقی که نمونه آشکار آن را در ایران میبینیم تا جایی که وحدت پیرامون هویت ایرانی و در نتیجه پیرامون دفاع از نظام این کشور هرگز تا این حد قوی و ریشهدار نبوده است.
العربی الجدید نوشت: شاید بزرگترین توهمی که رژیم صهیونیستی امروز با آن زندگی میکند این باشد که برتری نظامی میتواند کاستیهای سیاسی را جبران کند. با این حال، تاریخ به یک نتیجه تکراری اشاره میکند: زور میتواند یک واقعیت را تحمیل کند، اما نمیتواند به خودی خود به آن واقعیت معنا، مشروعیت یا ثبات پایدار ببخشد.
در این مقاله تأکید شده است: قدرت آمریکا امروزه با واقعیتهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ایران در تضاد است و به همین ترتیب، قدرت اسرائیل با اراده جمعی تزلزلناپذیر مردمی که هدف کشتار و تخریب قرار گرفتهاند در تضاد است. حتی ابرقدرتهایی مانند ایالات متحده با محدودیتهای عینی روبرو هستند که توانایی آنها را در دستیابی به اهدافشان محدود میکند.
این تحلیل به وضعیت اقتصاد آمریکا با تورم و ناآرامیهای اجتماعی و نیز اختلافات داخلی در اسرائیل اشاره کرد و نوشت: قدرت دولتها به قدرت جوامع آنها («جبهه داخلی») بستگی دارد. اگر شهروندان اعتماد خود را به دولت از دست بدهند، دولت کمتر قادر به اعمال قدرت خود در خارج از کشور خواهد بود.
العربی الجدید در پایان نتیجهگیری کرد: تجربیات متعدد نشان داده است که مردم مقاوم میتوانند حتی قویترین ارتشها را نیز از پا درآورند. ارتشها میتوانند بخشی از سرزمین را اشغال کنند، اما نمیتوانند قلبها و ذهنها را کنترل کنند. برتری عددی در سربازان، هواپیماها یا تانکها در صورتی که طرف مقابل ارادهای تسلیمناپذیر برای جنگیدن داشته باشد، کافی نیست. جسمها را میتوان مطیع کرد، اما ارادهها را نمیتوان.
نظر شما