به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حساب کاربری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از موفقیت ۱۰۰ درصدی ضربات شب گذشته سپاه به سرزمینهای اشغالی خبر داد.
حساب کاربری سازمان اطلاعات سپاه در یکی از شبکههای اجتماعی فضای مجازی نوشت:
«اطلاعات میدانی از ضربات شدید و سریع نظامی، امنیتی و سایبری دیشب به سرزمینهای اشغالی و نشان دهنده موفقیت ۱۰۰ از ۱۰۰ است.
سازمان اطلاعات سپاه: ضربات دیشب به سرزمینهای اشغالی ۱۰۰ درصد موفق بود
۱۰۰ شب مقاومت، ۱۰۰ سال امنیت»
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