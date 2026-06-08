به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیهای اعلام کرد انتشار تصاویر و فیلمهایی از محل اصابت پرتابههای دشمن که موجب تکمیل پازل اطلاعاتی دشمن شود، مصداق جرم است و با عاملان انتشار اینگونه محتواها برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.
دادستانی کل کشور ضمن قدردانی از رویکرد مسئولانه رسانهها، فعالان رسانهای و انسانرسانهها در انعکاس واقعیتها، تقویت همبستگی ملی و تبیین جنایات دشمن، بر ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در انتشار اخبار و تصاویر تأکید کرد.
بر اساس این اطلاعیه هرگونه انتشار محتوا که به تأمین اطلاعات مورد نیاز دشمن یا تشویش اذهان عمومی منجر شود، در چارچوب قوانین و مقررات مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.
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