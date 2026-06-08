تیراندازی سنگین در اطراف فرودگاه کابل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی و رسانههای افغان گزارش دادند که شامگاه یکشنبه (۱۷ خرداد) تیراندازیهای گسترده با سلاحهای سبک و سنگین در اطراف فرودگاه بینالمللی کابل رخ داده است. این درگیریها تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه (حدود ساعت ۲:۴۰ صبح) ادامه داشته و صدای شلیکها در مناطق مجاور به وضوح شنیده شده است.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این تیراندازیها را بر عهده نگرفته و مقامات طالبان نیز هیچ بیانیه رسمی در این خصوص صادر نکردهاند. علت این رویداد همچنان نامشخص است و گمانهزنیهای متعددی در میان شهروندان مطرح شده، اما اطلاعات رسمی تأیید شدهای وجود ندارد.
این حادثه مشابه تیراندازیهای قبلی در حوزههای امنیتی نهم و دهم شهر کابل بوده که در شبهای اخیر رخ داده است. اهالی محل ابراز نگرانی شدید کرده و میگویند این شلیکهای مکرر شبانه، آرامش عمومی را برهم زده و تاکنون توضیح قانعکنندهای از سوی مسئولان ارائه نشده است.
تا این لحظه گزارش رسمی از تلفات انسانی یا آسیب به زیرساختهای فرودگاه و اطراف آن منتشر نشده، اما ساکنان از ترس تکرار چنین حوادثی در وضعیت امنیتی ناپایدار کابل به سر میبرند.
کارشناسان امنیتی معتقدند این نوع حوادث پراکنده میتواند نشاندهنده چالشهای جدی در کنترل امنیت پایتخت توسط نیروهای طالبان باشد.
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