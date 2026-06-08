نهاد رواداری بازداشت زنان هرات به دلیل پوشش را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نهاد حقوق بشری «رواداری» روز یکشنبه (۱۷ خرداد) با انتشار بیانیهای، بازداشت گسترده زنان در شهر هرات به دلیل نوع پوشش مد نظر طالبان را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه و تبعیضآمیز طالبان علیه زنان در افغانستان، گزارشهای تازه حاکی از آن است که شمار زیادی از زنان در نقاط مختلف شهر هرات، به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه، از سوی مأموران امر به معروف بازداشت و زندانی شدهاند.»
رواداری اشاره کرده که این بازداشتها پس از صدور اطلاعیه اداره امر به معروف طالبان در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۲۵ (جمعه ۱۵ خرداد) مبنی بر الزام زنان و دختران به پوشاندن کامل صورت در اماکن عمومی انجام شده و تاکنون دهها زن به اتهام سرپیچی از این دستور بازداشت شدهاند.
این نهاد تأکید کرده که «چنین اقداماتی نقض صریح حقوق و آزادیهای بنیادین زنان از جمله حق کرامت انسانی، حق آزادی شخصی و حق گشت و گذار آزادانه به شمار میرود.»
رواداری با ابراز نگرانی عمیق از ادامه این سیاستهای تبعیضآمیز، خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط تمامی زنان بازداشتشده و توقف کامل «تمامی اشکال آزار و بازداشتهای خودسرانه زنان» شده است.
این رویداد بخشی از محدودیتهای روزافزون طالبان بر حضور و پوشش زنان در فضاهای عمومی است که در ماههای اخیر شدت گرفته است.
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