«منطق»، «حماسه» و «عاطفه» سه عنصر اساسی جریان کربلاست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین رفیعی با تبریک مناسبتهای ماه ذیحجه و گرامیداشت یاد امام راحل و «رهبر شهید»، بر اهمیت جایگاه تبلیغ در ماه محرم تأکید کرد.
وی با استناد به آیات سوره فصلت، دعوت مردم به سوی خدا، استفاده از روشهای نیکو در مواجهه با مردم، برخورداری از صبر و سعهصدر، و هوشیاری در برابر آسیبهای مادی و شیطانی را چهار وظیفه کلیدی را طلاب و روحانیون برشمرد.
حجت الاسلام والمسلمین رفیعی با نقل خاطراتی از مراجع عظام تقلید همچون آیتالله تبریزی و آیتالله سیستانی، بر اهمیت ویژه روضهخوانی و جایگاه رفیع منبر در هدایت جوانان تأکید نموده و پیشنهاد داد که روحانیون در سال جاری، محور سخنرانیهای خود را بر دیدگاههای معارفی رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره امام حسین (ع) استوار کنند.
رئیس مجتمع آموزش عالی تاریخ و سیره در ادامه به تشریح برکات عزاداری از دیدگاه رهبری پرداخت و ترویج روحیه ظلمزدایی، مسئولیتپذیری اخلاقی جوانان، ایجاد تحول درونی، افزایش محبت اهلبیت، آشنایی با احکام و تقویت وحدت اسلامی را از مهم ترین آنها برشمرد.
وی سه عنصر اساسی «منطق»، «حماسه» و «عاطفه» را ارکان اصلی جریان کربلا معرفی کرد و همچنین موضوعاتی نو همچون «ریزشها و رویشها» در جریان کربلا، تحلیل رفتار «عوام و خواص» و تبیین هدف اصلی امام حسین (علیه السلام) را به عنوان سرفصلهای نوین برای سخنرانی در مجالس ماه محرم پیشنهاد نمود.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعتی کتابهایی نظیر «۷۲ سخن عاشورایی» و «پرتویی از عظمت امام حسین (ع)» را جهت مطالعه عمیقتر به طلاب و روحانیون معرفی نمود.
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